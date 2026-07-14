El Barça acelera la llegada de Aleksander Sekulic al banquillo

Archivo - Aleksander Sekulic, seleccionador de Eslovenia - Michal Dubiel / LiveMedia / DPPI / AFP7 / Europa P

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Barça de baloncesto ultima la incorporación del técnico esloveno Aleksander Sekulic como nuevo entrenador del primer equipo, una operación que se encuentra pendiente de los últimos detalles y que, si no surgen contratiempos, podría hacerse oficial a finales de esta misma semana.

Según ha podido saber Europa Press, Sekulic, seleccionador de Eslovenia y uno de los técnicos con mayor cartel del baloncesto europeo, es el elegido por el club blaugrana para encabezar el nuevo proyecto deportivo tras la salida de Xavi Pascual.

El entrenador ya ha visitado de hecho Barcelona en los últimos días y ha mantenido los primeros contactos con responsables de la entidad antes del inminente cierre definitivo del acuerdo, que está previsto para finales de semana salvo impedimentos de última hora.

La decisión llega después de que el Barça descartara definitivamente la incorporación del italiano Paolo Galbiati, una opción que el club exploró durante las últimas semanas, pero cuya operación acabó frustrándose al no llegar a un acuerdo con el Baskonia, su actual club. A partir de ese momento, la entidad centró sus esfuerzos en Sekulic, considerado ahora la prioridad para ocupar el banquillo 'culer'.

El técnico esloveno asumirá el reto de liderar una profunda reconstrucción deportiva tras una nueva temporada por debajo de las expectativas. La intención del club pasa por configurar un equipo renovado, con una identidad definida y preparado para volver a competir por los títulos tanto en las competiciones acb como en la Euroliga.

La elección de Sekulic se enmarca dentro del nuevo rumbo deportivo que prepara el Barça, con una planificación consensuada para las próximas temporadas y una apuesta decidida por reforzar la competitividad de la plantilla. En ese proceso también tendrá un papel relevante el futuro director deportivo, Xevi Pujol, cuya incorporación está prevista para principios del próximo mes de agosto.

Mientras se ultiman los flecos del acuerdo con Pujol, por problemas en la negociación de su salida con el Kosner Baskonia, el Barça confía en poder cerrar cuanto antes la contratación del técnico esloveno --con el visto bueno de Pujol-- para que pueda comenzar a preparar la nueva temporada desde el inicio de la pretemporada y liderar un proyecto llamado a abrir una nueva etapa en el Palau Blaugrana.