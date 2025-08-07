El Barça jugará en pretemporada contra el París, Girona y Lleida

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Barça de baloncesto ha anunciado este jueves la fecha y rivales de los tres partidos amistosos que disputará durante la pretemporada 2025/26, con duelos contra el Paris Basketball (6 de septiembre en Encamp, Andorra), contra el Bàsquet Girona (12 de septiembre en Platja d'Aro, Girona) y ante el Hiopos Lleida (26 de septiembre en Lleida).

La fase de preparación empezará el 1 de septiembre pero lo hará sin muchos de los jugadores de la plantilla, que estarán concentrados con sus selecciones en la disputa del Eurobasket --entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre-- y el AmeriCup --entre el 22 y el 31 de agosto--.

Pese a que todavía no están definidas las plantillas, desde el club blaugrana cuentan con que perderán para este arranque de pretemporada a Darío Brizuela, Willy Hernangómez y Joel Parra (España), Tomas Satoransky (República Checa), y los recién fichados Toko Shengelia (Georgia) y Juani Marcos (Argentina).

El primer partido será contra el Paris Basketball, rival de la Euroliga al que se enfrentarán como parte del 'stage' de pretemporada en Encamp (Andorra). El partido se jugará a las 12.00 horas en el polideportivo del Comú de Encamp.

Los de Joan Peñarroya terminarán la segunda semana de pretemporada en la Costa Brava, con un amistoso con el Bàsquet Girona de Marc Gasol, rival en la Liga Endesa, que se disputará el viernes 12 de septiembre (20.30 horas) en Platja d'Aro.

Después de estos dos primeros amistosos, el Barça afrontará la primera competición, la Lliga Catalana, que se disputará entre el 17 y el 21 de septiembre en Tarragona, con la fase de grupos ante el Morabanc Andorra (miércoles 17) y contra el Joventut de Badalona (viernes 19), con una posible final el domingo 21.

Y el último amistoso de la pretemporada se disputará en Lleida el viernes 26 de septiembre (20.00 horas) en el marco del trofeo Ciutat de Lleida que se jugará en el Barris Nord, contra el Hiopos Lleida de la Liga Endesa.

Será la última piedra de toque antes de que empiece la temporada oficial, con la Fase Regular de la Euroliga con una doble jornada a domicilio prevista para el martes 30 de septiembre ante el Hapoel y el viernes 3 de octubre contra el Panathinaikos, antes de que arranque la Liga Endesa el domingo 5 de octubre.