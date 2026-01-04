El Barça se lleva el Clásico y rompe la racha blanca

Nico Laprovittola - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Barça ha conquistado la victoria este domingo en el Clásico navideño ante el Real Madrid (100-105) de la decimocuarta jornada de Liga Endesa, un encuentro en el que, de la mano del base argentino Nico Laprovittola y del escolta estadounidense Kevin Punter, ha conseguido acabar con una resistencia del Movistar Arena, donde los blancos no caían desde hace casi dos años.

Desde el 31 de marzo de 2024, el conjunto madridista no sucumbía en su casa, enlazando 37 victorias seguidas al calor de su público en la competición doméstica. Además, se había adjudicado los últimos nueve Clásicos; el conjunto culé no celebraba un triunfo ante los blancos desde el 7 de abril de 2024.

637 días después, los azulgranas han roto su maldición y lo han hecho de la mano de un exmadridista, el base argentino Nicolás Laprovittola, que volvió a la que fue su casa entre 2019 y 2021 y que tomó el testigo de Punter, el gran protagonista de la primera parte y que acabó el choque con 19 puntos, para aportar también 19 tantos y ser decisivo en el último cuarto.

Con ello, además, los dos americanos neutralizaban la gran actuación del alero croata Mario Hezonja, que se lució ante su exequipo -2012-15- con 27 tantos que no bastaron para evitar la derrota. Con ello, el Real Madrid, que continúa líder, interrumpe una serie de once triunfos seguidos en Liga Endesa; los de Xavi Pascual, suman ya ocho victorias ligueras consecutivas.

En un abarrotado Movistar Arena, con Sergio Scariolo descartando a Chuma Okeke y Gabriele Procida, el cuadro azulgrana sorprendió con las bajas de última hora de Jan Vesely y Darío Brizuela, ambos aquejados por un proceso gripal y que se unieron en la enfermería a los lesionados Juan Núñez y Will Clyburn. Sin embargo, las ausencias no restaron un ápice de ritmo a un duelo que comenzó de manera vibrante.

Tras el intercambio de golpes en los primeros minutos, el argentino Facu Campazzo se iba al perímetro para ofrecer a los blancos su mayor ventaja del parcial antes del ecuador (14-10), pero los de Xavi Pascual reaccionaron a la perfección de la mano de Kevin Punter y, sobre todo, con acierto desde la línea de tres.

Un poderoso 6 de 8 en triples, tres de ellos anotados por Punter, aupó a los azulgranas, que vieron cómo el escolta estadounidense se erigía en el líder de la faceta ofensiva con 11 puntos. Además, respondieron también bajo el aro para capturar tres rebotes ofensivos que también les permitieron acabar cuatro arriba el primer cuarto (24-28).

El conjunto blanco conseguía mantenerse cerca de la mano del dominicano Andrés Feliz, aunque una canasta de Tomas Satoransky para el cuadro visitante provocaba el primer parón del choque (34-40). Seis puntos seguidos de Joel Parra, con un triple errado por Mario Hezonja y un rebote de Satoransky por medio, desesperaban a Scariolo (36-46).

Aún así, el Real Madrid supo cambiarle la cara al duelo con dos triples consecutivos de Campazzo y Sergio Llull, y otro tiro de tres fallado por Toko Shengelia sobre la bocina dejaba la renta blaugrana en +4 al paso por vestuarios (44-48).

La remontada blanca continuó tras el descanso con un parcial de 13-7 culminado con un triple de Alberto Abalde que ponía al equipo local por delante después de muchos minutos (57-55). Myles Cale y Punter, ambos desde la línea de 6,75, respondían (59-63), pero otro parcial blanco favorable (10-2) ponía en pie al Movistar Arena. La iniciativa cambiaba de bando en unos minutos frenéticos que llevaban al equipo culé dos arriba al cuarto definitivo (75-77).

Un 2+1 de Usman Garuba devolvía al Real Madrid al liderato del choque nada más reanudarse, un periodo donde los nervios comenzaron a sentirse. Pérdidas, robos y errores en el tiro se sucedieron y daban a ambos equipos exiguas rentas que no permitían romper el partido.

Sin Punter en pista, Laprovittola daba aire al Barça con siete puntos seguidos (85-88) y poco a poco se convertía en la gran referencia de los azulgranas. Otra canasta, un tiro libre anotado y una asistencia para el triple de Satoransky del base argentino ayudaban a los suyos a situarse con +7 con solo cuatro minutos por delante (89-96).

Hezonja, con seis tantos, apuraba las opciones madridistas, pero un tiro de tres de Joel Parra y una canasta de Willy Hernangómez apagaban definitivamente las esperanzas locales (95-103). Laprovittola regresó a la línea de tiros libres para aumentar la renta culé hasta los diez puntos (95-105), y el partido murió con los de Scariolo tratando de neutralizar la desventaja.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 100 - BARÇA, 105 (44-48, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (15), Llull (9), Abalde (5), Hezonja (27) y Tavares (10) --quinteto inicial--; Lyles (9), Maledon (5), Deck (7), Garuba (3) y Feliz (10).

BARÇA: Satoransky (16), Punter (19), Cale (6), Norris (7) y Hernangómez (8) --quinteto inicial--; Marcos (3), Fall (6), Laprovittola (19), Shengelia (8) y Parra (13).

--PARCIALES: 24-28, 20-20, 31-29 y 25-28.

--ÁRBITROS: Peruga, Cortés y Sánchez Sixto. Eliminaron a Miles Norris por faltas personales.

--PABELLÓN: Movistar Arena.