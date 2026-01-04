Scariolo: "El Barça ha jugado muy bien y con mucho altruismo"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha asegurado que su equipo ha cometido "errores" en defensa que habría podido "evitar" y no ha tenido "paciencia en ataque" en la derrota de este domingo en el Clásico ante el Barça (100-105), y ha lamentado que sus jugadores hayan tenido menos de "48 horas" de recuperación para afrontar el partido.

"El Barça ha jugado muy bien, sobre todo en ataque. Ha tenido mucha paciencia y mucho altruismo. Es un equipo muy experto, todo el mundo sabe jugar y se han pasado muy bien la pelota, encontrando tiros fáciles", analizó en declaraciones a DAZN tras el encuentro en el Movistar Arena.

Además, resaltó los errores del conjunto blanco este domingo. "Nosotros, un poco al revés, nos ha faltado algo de paciencia en ataque. Defensivamente, hemos cometido errores que teníamos que haber podido evitar", subrayó.

Posteriormente, en rueda de prensa, reconoció su preocupación por haber encajado tantos puntos y lamentó haber tenido tan poco tiempo de recuperación para el choque tras la victoria ante el Dubái. "Antiguamente, había una norma que decía que tenían que pasar 48 horas entre partido y partido, vale para el Barça igual que para nosotros. Es la programación global y no ayuda a que los jugadores terminen una recuperación completa después del partido anterior", expresó.