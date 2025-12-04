El Barça no quiere frenarse en el fortín de Belgrado

Tornike Shengelia en una acción del partido Barça-ASVEL de Euroliga en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este viernes al Estrella Roja de Belgrado (20.00 horas) en la jornada 14 de la Fase Regular de la Euroliga, un duelo de máxima exigencia en un Belgrade Arena donde los serbios encadenan siete victorias consecutivas y en el que solo han cedido en la primera jornada ante el Emporio Armani Milán (82-92), mientras que el nuevo Barça de Xavi Pascual no quier ver truncada su progresión.

Con un balance de 8-5, los blaugranas llegan en novena posición, en puestos de 'Play-In', a esta dura prueba a domicilio y podrían escalar hasta el 'Top 6' si vencen y se combinan otros resultados, aunque una derrota podría dejarles fuera de la zona de acceso a esa lucha intermedia por acceder a los 'Play-offs', y enfrente tienen un rival muy duro.

El conjunto de Xavi Pascual afronta el desafío con tres victorias en los últimos cuatro partidos, incluido el convincente triunfo ante ASVEL Villeurbanne (88-78) en el estreno del técnico de Gavà en el Palau Blaugrana, en su segunda etapa como primer entrenador blaugrana.

Antes había debutado con derrota en Estambul ante Anadolu Efes (74-73), en un regreso al banquillo 'culer' marcado por la irregularidad competitiva del calendario. "Todo el mundo se pone nervioso muy rápido. Hay tantos partidos que resulta muy difícil coger continuidad, y muchas veces las cosas se ensucian por lo que viene de años anteriores", advirtió Pascual a los medios en la previa de este duelo.

Pascual lamentó que a finales de noviembre o principios de diciembre "ya es un drama para los entrenadores" este formato de Euroliga y que la situación no cambiará "si no cambia el calendario". Sobre el duelo de Belgrado, fue claro: "El del Estrella Roja es uno de los pabellones más exigentes de Europa y es el equipo más en forma de la competición". La prueba es el 91-80 logrado en la última jornada como anfitriones ante Olympiacos.

El antecedente más reciente entre ambos llegó el 27 de diciembre de 2024, cuando el Estrella Roja asaltó el Palau Blaugrana (74-78), aunque el balance histórico sigue siendo claramente favorable al Barça (15-3 desde el año 2000).

Los serbios afrontan el choque segundos con un 9-4, colíderes junto a Hapoel IBI Tel Aviv y Panathinaikos, y reforzados por su fortaleza en casa, aunque llegan tras dos derrotas consecutivas a domicilio, en Dubai y Valencia. Una victoria les mantendría en la pelea por el liderato, mientras que una derrota permitiría a los catalanes igualarles en triunfos.

El Estrella Roja no ha emitido parte médico oficial, si bien mantiene un número considerable de bajas, ya que Dejan Davidovac sigue fuera por un problema en el aductor, Ebuka Izundu continúa recuperándose de su lesión de tobillo y Tyson Carter afronta una larga ausencia tras ser diagnosticado de una embolia pulmonar.

También permanecen de baja prolongada en el equipo de Sasa Obradovic varias de sus estrellas como Jasiel Rivero, Isaiah Canaan y Joel Bolomboy. En el Barça son baja confirmada Nico Laprovittola, de baja cuatro semanas por una lesión en el aductor, y Juan Núñez, que estará fuera hasta abril, mínimo, por una lesión de rodilla.

Ambos equipos llegan, por tanto, a un duelo cargado de ambición. El Estrella Roja busca prolongar su impecable racha en casa para mantenerse en lo más alto de la clasificación y el Barça aspira a firmar un golpe de autoridad en uno de los escenarios más intimidantes de Europa, equilibrar el balance histórico reciente y dar un paso decisivo hacia el 'Top 6'.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESTRELLA ROJA BELGRADO: Miller-McIntyre, Dobric, Nwora, Moneke y Motiejunas --posible quinteto inicial--; Plavsic, Graham, Butler, Kalinic, Ojeleye y Dos Santos.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Fall y Parra.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Kowalski y Giovannetti.

--PABELLÓN: Belgrade Arena.

--HORA: 20.00 horas/Movistar+.