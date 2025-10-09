El Barça no quiere recaer ante un Valencia invicto

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barça y Valencia Basket se ven las caras este viernes en el Palau Blaugrana (20.30) en la tercera jornada de la Fase Regular de la Euroliga, competición que de momento lideran unos 'taronja' que están de vuelta en la elite y que visitan a unos blaugranas que esbozaron la sonrisa ante el Panathinaikos pero que ya saben lo que es perder esta temporada frente a los del flamante Roig Arena.

Pese a que el Barça se le atraganta al Valencia Basket en la Euroliga, con un balance de 4-1 para los 'culers' en los últimos duelos, el último cara a cara fue el partido de la jornada inaugural de la presente Liga Endesa en el Roig Arena, y terminó con un claro 93-81 a favor de los de Pedro Martínez, liderados en la pista por Darius Thompson.

El base estadounidense terminó con 16 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias y fue un martirio para una defensa blaugrana que, como el conjunto que entrena Joan Peñarroya, estaba muy verde. También empezó sin cuajar la Euroliga, pero la victoria de la pasada jornada en Atenas da alas a unos 'culers' que, ante su gente, quieren empezar a probar lo que es tener un balance positivo en esta incipiente Euroliga.

Tras abrir la competición en la cola, por la abultada derrota en casa (neutra) del debutante Hapoel IBI Tel Aviv (103-87), el Barça fue capaz de cambiar el chip en su visita al Telekom Center de Atenas y batir al Panathinaikos del excelso Juancho Hernangómez (39 de valoración) por 96-103. Y, como ante el Hapoel, el mejor fue una de las caras nuevas del verano, un Will Clyburn que se fue a los 23 puntos.

Sin duda, la defensa es donde más está sufriendo este nuevo Barça, muy reforzado en su faceta ofensiva pero que peca, hasta que las piezas nuevas y las que siguen encajen y funcionen como una unidad, de encajar muchos puntos. Demasiados. Y ello lo sabe un Valencia Basket que en la Liga Endesa rozó el centenar de puntos y que sabe qué debe hacer y cómo debe jugar en el Palau Blaugrana para asaltar el feudo 'culer', que hace tiempo que no es el fortín inexpugnable que fue antaño.

Los 'taronja', tras un año en la Eurocup, están de vuelta a la Euroliga y han empezado esta ilusionante campaña, en la que estrenan su imponente Roig Arena, con dos victorias. La primera, a domicilio, contra el ASVEL Villeurbanne (77-80) y, la segunda, en casa contra un histórico como es la Virtus Bolonia (103-94).

El Barça no lo tendrá fácil ante la visita del que era líder hasta empezar esta tercera jornada, pero sabe que si aprovecha el factor Palau y puede subir una marcha en defensa tendrá opciones de lograr la 'revancha' ante un Valencia Basket al que sí suele domar en Europa. Eso sí, lograr un 3-0 es un caramelo apetecible para los 'taronja', que llegan sin miedo a nada y dispuestos a dejar claro a los 'culers' que los supercampeones de España pueden también ganarles en la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Cale, Norris, Vesely, Brizuela, Fall, Laprovittola y Parra.

VALENCIA BASKET: De Larrea, Moore, Puerto, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Taylor, Sako, Thompson, Iroegbu, Costello, Nogués y Sestina.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Latisevs y Majkic.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.