El Barça se queda el derbi y el UCAM Murcia doblega al Valencia Basket

Barça - Joventut - FCB

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça se apuntó la séptima victoria de la temporada en la Liga Endesa con un 90-80 ante el Joventut en el derbi catalán de la jornada 11, mientras que el UCAM Murcia venció (92-80) al Valencia Basket y el Kosner Baskonia remontó con épica al Unicaja (93-90).

El cuadro blaugrana alargó su marcha triunfal con Xavi Pascual, menos de 48 horas después de su histórica victoria ante el Baskonia en Euroliga con tres prórrogas. Kevin Punter (20 puntos) lideró de nuevo a un Barça que contó también con el completo partido de Tomas Satoransky (16 puntos, 7 asistencias y 24 de valoración).

La 'Penya' perdió el ritmo en el Palau con el tercer cuarto de los locales, un 31-15 que desniveló el derbi en favor de un Barça que, con su quinta victoria seguida en Liga Endesa, igualó a su vecino de Badalona en la tabla para afianzarse en el 'Top 8' de acceso a la Copa del Rey de Valencia 2026.

Para la cita en el Roig Arena, el UCAM Murcia dio también un paso de gigante precisamente a costa del equipo 'taronja'. Los de Sito Alonso demostraron la creciente defensa que vienen poniendo en práctica, dominadores en el segundo y tercer cuarto, para frenar a un Valencia tocado de energía en su tercera salida de la semana.

Michael Forrest (30 puntos) fue el mejor del partido y quien respondió a la reacción 'taronja' para dar al UCAM Murcia su novena victoria, segundo en la tabla por las ocho del Valencia Basket, aunque los de Pedro Martínez tienen un partido menos.

Además, después del golpe de perder en el Palau ese histórico encuentro de Euroliga, el Baskonia supo reponerse en la exigente visita al Martín Carpena, donde además los vascos fueron a remolque hasta el último cuarto. Markus Howard (30 puntos) ganó el partido con un triple sobre la bocina y tras perder el equilibrio.

Timothé Luwawu-Cabarrot (20) acompañó también en un Baskonia que demostró tener la fe intacta, capaz de remontar 17 puntos abajo ya en el tercer cuarto. Los de Paolo Galbiati sumaron un importante quinto triunfo para entrar en el 'Top 8' y los de Ibon Navarro, que marchaban en una buena racha de resultados, se quedan en siete.

Por otro lado, el Río Breogán doblegó (100-99) al Surne Bilbao Basket para igualar en cinco triunfos a los vascos y sumarse al tren de aspirantes a la Copa. Los de Lugo regalaron a su afición una actuación clave para soñar con el torneo del 'KO' en un emocionante final, que pareció vasco con un triplazo de Darrun Hilliard, pero que se quedaron los locales con los tiros libres de Keandre Cook.

Mientras, el Casademont Zaragoza siguió su reacción con la segunda victoria seguida en un 104-89 demoledor ante el MoraBanc Andorra, ambos equipos ahora con cuatro triunfos. El tridente Devin Robinson (25 de valoración), Trae Bell-Haynes (25) y Santi Yusta (20) encabezaron el festival maño para adelantar la Navidad.