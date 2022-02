El Barça quiere el doblete semanal ante el PAO

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este jueves al Panathinaikos en el Palau Blaugrana (21.00), en partido de la jornada 25 de la Fase Regular de la Euroliga, con la intención de hacer doblete de triunfos en esta semana de doble partido europeo para seguir en su lucha por recuperar el liderato perdido.

Tuvo que sudar y nadar en el barro para superar al Bayern de Múnich en un final de nervios (71-66), pero el Barça logró amarrar la victoria el pasado martes. Y no quiere que el Palau vuelva a sufrir tanto y menos aún recordar tropiezos pasados como ante el Milan, no hace ni un mes atrás.

Jugar cada dos días no ayuda a estar fresco, ni de piernas, mente ni muñeca. Pero si el Barça quiere tumbar a un Panathinaikos en crisis y no protagonizar la campanada de la jornada deberá intentar evitar las demasiadas pérdidas que tuvo ante los bávaros. Y por ende afinar la puntería.

Igual que Sertaç Sanli se inspira al jugar ante Anadolu Efes, su exequipo, podría sucederle lo mismo a un Nick Calathes que va cogiendo forma tras su lesión y que se mide a 'su' PAO. Al base griego le vendría bien una gran actuación para volver a notar el 'feeling' perdido en su ausencia.

Pero este Barça tiene fondo de armario. Ante el Bayern, el máximo anotador fue Kyle Kuric (20 puntos) pero apareció Dante Exum para aportar 9 puntos y el triple decisivo que terminó con la resistencia bávaro. Todo ello en una noche aciaga ofensivamente en la que, pese a no vibrar, Nikola Mirotic anotó 13 puntos.

Los griegos, que cayeron en la última jornada en casa ante el AS Mónaco (83-91), no ganan con facilidad esta temporada. Suman 5 triunfos por 16 derrotas y la situación ya no es de tener delante un bache fácil de saltar.

Aún así, ganar en el Palau les daría aire, igual que lo hizo ganar al Baskonia dos jornadas atrás y poner fin a cinco derrotas seguidas, entre ellas el 82-85 en casa ante el Barça en el duelo de la primera vuelta. Entonces, el mejor blaugrana fue Nikola Mirotic, con 20 puntos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Calathes, Laprovittola, Hayes-Davis, Mirotic y Davies --posible quinteto inicial--; Exum, Martínez, Smits, Kuric, Jokubaitis, Nnaji.

PANATHINAIKOS: Nedovic, Bochoridis, Sant-Roos, White y Evans --posible quinteto inicial--; Macon, Papagiannis, Kaselakis, Jovic, Mantzoukas, Avdalas, Kavvadas.

--ÁRBITROS: Javor, Mogulkoc y Trawicki.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 21.00/DAZN.