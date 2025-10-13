El Barça quiere reconstruirse en Europa ante el Maccabi

Archivo - Kevin Punter y Tamir Blatt durante el último Barça - Maccabi en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este martes (19.00 horas) al Maccabi Tel Aviv en el Aleksandar Nikolic Hall, en la cuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un duelo en el que los blaugranas buscarán dejar atrás la dura derrota del pasado domingo frente al Hiopos Lleida (86-91) en la Liga Endesa y seguir con su buena racha en Europa, donde acumulan dos victorias consecutivas tras derrotar a rivales de entidad como Panathinaikos y Valencia Basket.

El tropiezo frente al Lleida fue una clara muestra de lo que es este Barça, capaz de ganar a los mejores equipos pero también de perder contra rivales de menor entidad. El conjunto de Joan Peñarroya ha encajado más de 90 puntos en los cinco partidos que ha disputado esta temporada, mostrando una gran fragilidad defensiva que le condena en muchos encuentros como el último en la Liga Endesa, donde acumula dos derrotas tras haber caído también en el debut frente al Valencia Basket (93-81) en el nuevo Roig Arena.

Los buenos resultados para el Barça han llegado en Europa, que tras caer de forma clara en el primer choque frente al debutante Hapoel Tel Aviv por 103-87 ha conseguido dos triunfos de mérito frente al Panathinaikos en el OAKA (96-103) y contra el Valencia (108-102) en el Palau Blaugrana, este último gracias a una exhibición del escolta estadounidense Kevin Punter (27 puntos, 12 de ellos en el último cuarto).

Con el objetivo de seguir con esta buena racha, los blaugranas visitarán a un equipo al que han derrotado en los últimos seis enfrentamientos. El último de ellos fue en el pasado mes de febrero y acabó con un contundente triunfo del equipo 'culer' (100-71) que estuvo liderado una vez más por Kevin Punter (28 puntos).

Más igualado estuvo el último choque disputado en el Aleksandar Nikolic Hall (Serbia), donde el Maccabi disputa sus partidos por el conflicto armado en Israel. Los de Joan Peñarroya se llevaron un triunfo (86-88) muy importante tras remontar una desventaja de 16 puntos, rompiendo así una racha de cuatro derrotas consecutivas y haciendo desaparecer los rumores de un posible despido del técnico catalán.

En ambos encuentros no estuvo la que es ahora la gran estrella del equipo israelí Lonnie Walker IV, quien ha llegado este verano procedente de los Philadelphia 76ers y que se está erigiendo como el líder del conjunto entrenado por Oded Kattash. El escolta estadounidense viene de anotar 20 puntos en el último partido frente al Hapoel Tel-Aviv, que permitió al Maccabi sumar su primer triunfo en la Euroliga.

El equipo hebreo intentará mejorar la decimosexta posición en la que terminó la temporada pasada. Para ello ha incorporado a jugadores importantes como Oshae Brissett y mantenido a Jaylen Hoard, al que la defensa blaugrana tendrá contener lo máximo posible para intentar lograr la tercera victoria consecutiva europea y dejar así atrás el duro tropiezo liguero frente al Hiopos Lleida.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

MACCABI TEL AVIV: Blatt, Walker IV, Hoard, Brissett y Sorkln -- posible quinteto titular--; Clark III, Santos, Gur, Rayman, Dibartolomeo, Dowtin Jr y Leaf.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Brizuela, Marcos, Parra, Norris, Cale y Hernangómez y Fall.

--ÁRBITROS: Tomislav Hordov, Luka Kardum y Steve Bittner.

--PABELLÓN: Aleksandar Nikolic Hall.

--HORA: 19.00/Movistar+.