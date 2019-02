Hanga pone al Barça en semifinales de Copa

Actualizado 14/02/2019 23:38:12 CET

El campeón salva en los últimos minutos un complicado debut ante Valencia

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Barça Lassa sacó billete para la semifinal de la Copa del Rey que se está disputando en Madrid, donde le espera el sábado Iberostar Tenerife, gracias a un trabajado triunfo este jueves ante Valencia Basket (86-79), un estreno a remolque para el campeón que resolvió con una dosis mayor de acierto en los últimos minutos.

Los de Svetislav Pesic tuvieron un debut espeso en el WiZink Center, pero dos triples y un robo de Hanga marcaron de azulgrana el duelo de cuartos. El húngaro (12 puntos y 18 de valoración) fue también quien marcó el camino en las horas bajas del Barcelona, con su intensidad defensiva cuando su equipo titubeaba. Thomas Heurtel (17 puntos) fue el mejor director de una orquesta culé, bien secundado por Pau Ribas (15), que podrá seguir sonando en la capital.

El campeón entró frío a la defensa del título, con la puerta de atrás abierta y de rositas por la falta de acierto rival en el triple (5-10). El Valencia perdonó, aunque tampoco al Barça le entraron los triples. Heurtel cambió un poco el panorama culé, pero en su amplia rotación Pesic no encontró la tecla en el primer cuarto (13-21). Will Thomas y Tobey se aprovecharon de la pintura culé como hizo también Labeyrie en el segundo parcial. Ahí el Barça comenzó a carburar.

Lo hizo a base de defensa, de las recuperaciones de Hanga con las que Valencia llegó en nueve pérdidas al descanso. Dos triples de Ribas y algo más de atrevimiento culé hacia el aro rival por parte de Tomic igualaron el luminoso, aunque el amplio repertorio de Pesic siguió engrosando una llamativa por negativa valoración. En los de Ponsarnau todo parecía sumar, aunque la diferencia era una canasta.

Lo que no entró antes lo hizo en la segunda parte. Llegaron los triples y el Barça siguió a remolque. Pesic refrendó a Heurtel y Ribas como timón mientras Singleton enchufaba desde el perímetro sin llegar a culminar la remontada culé. Desde el 3-2 no se veía por delante el campeón y lo logró en el inicio del último cuarto. No le tembló el pulso al Valencia, sino que martilleó más aún.

Dubljevic, Thomas y Labeyrie castigaron como tiradores devolviendo el mando a los de Ponsarnau (65-69). En un pañuelo el partido, como el de liga que cedieron los valencianos en La Fonteta, dos canastas seguidas marcaban la diferencia. Esas fueron un triple de Hanga y una bandeja de Tomic, a menos de tres minutos del final (76-73). Volvió a topar con una buena defensa el Valencia y el húngaro firmó la despedida temprana como el año pasado de los 'taronja'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA LASSA, 86 - VALENCIA BASKET, 79. (37-39, al descanso).

--EQUIPOS:

BARÇA LASSA: Pangos (6), Blazic (2), Claver (5), Singleton (11) y Tomic (14) --quinteto inicial--; Heurtel (17), Séraphin (-), Hanga (12), Ribas (15), Oriola (4).

VALENCIA BASKET: Vives (2), Sastre (-), Doornekamp (7), Will Thomas (12) y Dubljevic (13) --quinteto inicial--; Abalde (-), Labeyrie (10), Van Rossom (8), Tobey (11), San Emeterio (7) y Matt Thomas (9).

--ÁRBITROS: Martín Bertrán, Hierrezuelo y Calatrava. Eliminado por faltas personales Singleton en el Barça.

--PARCIALES: 13-21, 24-18, 21-19, 18-21.

--PABELLÓN: WiZink Center, 11.511 espectadores.