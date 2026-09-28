El Barça visita al Dubai de Pascual y Shengelia

Kevin Punter, del FC Barcelona, durante el partido de la primera jornada de la Euroliga ante el Anadolu Efes, disputado en el Palau Blaugrana el 24 de septiembre de 2026, en Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça afronta este martes (18.00 horas) en el Coca-Cola Arena de Dubái la segunda jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026-27 ante el Dubai Basketball, en un duelo marcado por el reencuentro con su extécnico Xavi Pascual y con Tornike Shengelia, uno de los referentes del equipo blaugrana la pasada temporada, y al que ambos equipos llegan tras imponerse en sus respectivos estrenos continentales en la primera jornada.

El nuevo proyecto blaugrana, dirigido por Aleksander Sekulic y con once caras nuevas respecto al curso anterior, inició su andadura continental con un triunfo por 89-82 ante el Anadolu Efes en el Palau, después de remontar un 4-19 de salida y llegar al descanso por delante (45-44), para acabar imponiéndose en un último cuarto en el que anotó 23 puntos por los 15 del conjunto turco. Darío Brizuela, con 20 puntos, y Kevin Punter, con 18, lideraron el ataque de un Barça que también encontró aportación de Justin Robinson, autor de 10 puntos.

El Dubai, por su parte, llega con el impulso de haber derrotado al Real Madrid por 78-77 en su estreno en la Euroliga, en un partido que resolvió con un triple de McKinley Wright IV a 51,4 segundos del final y en el que sobrevivió al intento definitivo de Andrés Feliz. Dwayne Bacon fue su máximo anotador con 24 puntos, mientras que Wright IV aportó 12, Filip Petrusev 3 y Mfiondu Kabengele 9, en un equipo que llegó a perder por 65-72 antes de la reacción definitiva.

El encuentro supone además el reencuentro entre Xavi Pascual y el Barça, después de que el técnico catalán dirigiera al equipo blaugrana durante la pasada temporada antes de incorporarse al proyecto de Dubái. Será también un partido especial para Shengelia, que cambió el Palau por el equipo emiratí este verano y que ya reconoció que enfrentarse al Barça "siempre" es especial para él. "Especialmente, siendo su jugador el año pasado, lo va a ser más ahora", explicó el ala-pívot georgiano, que ha comenzado su nueva etapa con 5 puntos ante el Real Madrid.

Pascual, por su parte, relativizó el componente emocional del reencuentro y destacó que ambos equipos han cambiado mucho desde la pasada temporada. "Voy a encontrarme con mucha gente que conozco muy bien, pero nada más. Siento exactamente la misma presión con todos. Quiero ganar un partido más", señaló el técnico, que afrontará su preparación con la intención de que su equipo mantenga la línea mostrada en su estreno y encadene su segunda victoria europea.

El duelo también permitirá comprobar cómo responden dos plantillas con numerosos vínculos recientes y pasados. Además de Pascual y Shengelia, Justin Anderson militó en el Barça y ahora juega en Dubái, mientras que Elie Okobo y Jaron Blossomgame compartieron vestuario con Yoan Makoundou en el AS Monaco; Nemanja Dangubic fue compañero de Punter en Partizan y Klemen Prepelic coincidió con Joel Parra en el Joventut. En el banquillo blaugrana, además, Sekulic se enfrentará a un equipo al que dirigió en el tramo final de la pasada temporada, antes de hacerse cargo del nuevo proyecto del Barça.

El conjunto blaugrana afrontará el duelo con varias bajas, ya que Tosan Evbuomwan, con una lesión en el hombro izquierdo, está fuera de forma indefinida, mientras que Yoan Makoundou se perderá las jornadas 1 a 6 por una lesión en la rodilla izquierda y Josh Nebo continúa de baja por una lesión en el gemelo derecho, además de la duda de Abdu Kone, que no disputó la primera jornada por decisión técnica.

Será el segundo enfrentamiento oficial entre ambos clubes en Dubái y el tercero en total, con un balance de una victoria para cada equipo. El Dubai se impuso por 83-78 en casa en la pasada temporada, en un partido en el que Filip Petrusev fue el jugador más valorado con 28 créditos tras anotar 23 puntos, mientras que Dwayne Bacon sumó 20 para los locales y Brizuela terminó con 19 para el Barça; en el encuentro de vuelta, disputado en Barcelona en enero, los blaugranas se impusieron por 91-89.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

DUBAI BASKETBALL: Wright IV, Okobo, Bacon, Shengelia y Kabengele --posible quinteto inicial--; Walkup, Prepelic, Kondic, Musa, Anderson, Dangubic, Bertans, Kamenjas, Petrusev, Diakite, Blossomgame y Mintz.

BARÇA: Robinson, Punter, Brizuela, Parra y Balcerowski --posible quinteto inicial--; Núñez, Gibson, Umude, Martin, Ubal, Nkamhoua y Dabone.

--ÁRBITROS: Latisevs, Pastusiak y Cici.

--HORA: 18.00/Movistar+-

--PABELLÓN: Coca-Cola Arena.