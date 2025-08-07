El base Darius Thompson firma con el Valencia Basket hasta 2028

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense Darius Thompson, de 30 años y 1,93 metros, ya es oficialmente nuevo jugador 'taronja' tras superar las revisiones médicas y firmar con el Valencia Basket hasta junio de 2028, para las tres próximas temporadas, e incorporarse ya este jueves a la concentración de la selección italiana que prepara el Eurobasket.

Thompson, que cuenta con pasaporte italiano y juega para el país transalpino, jugará en el Valencia Basket las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, tras completar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud.

El nuevo jugador taronja pasó el miércoles la revisión médica y de esfuerzo en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón a cargo del doctor Antonio Giner y las pruebas cardiológicas en el Hospital Quirónsalud Valencia con la doctora Catheline Lauwers, con resultado satisfactorio.

"Una vez confirmada la vinculación con nuestro club, Thompson ha viajado en el día de hoy a Italia para incorporarse a la dinámica de entrenamientos de la selección nacional de este país, con la que está convocado para la disputa del Eurobasket 2025", destaca el club valenciano.

Thompson procede del Anadolu Efes Istanbul turco, con el que la pasada temporada acreditó unos números de 9,5 puntos, 2 rebotes y 4,5 asistencias para 11,7 de valoración en la Euroliga, y regresa ahora a una Liga Endesa que ya conoce tras su paso por el Baskonia en la temporada 2022-23, siendo elegido en el Segundo Mejor Quinteto de la competición en aquella campaña.

"Además de su contrastada capacidad de dirección y su rendimiento defensivo, la pasada temporada fue la mejor de su trayectoria europea en el lanzamiento de tres puntos, con un 41,8% en el global de su temporada que subió hasta el 44,1% en la Euroliga", destacó el Valencia Basket de su nuevo jugador.