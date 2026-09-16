El base Nick Smith Jr ficha por el Real Madrid hasta final de temporada

Archivo - Nick Smith Jr durante un partido con Los Angeles Lakers - Jevone Moore / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid anunció este miércoles un nuevo fichaje para su plantilla de baloncesto, el del joven base estadounidense Nick Smith Jr, que firma con el conjunto madridista por esta temporada 2026-2027 y que llega tras jugar los últimos años en la NBA.

El nuevo director de juego del técnico Pedro Martínez ha disputado un total de 147 partidos en la considerada mejor liga del mundo, donde ha militado las tres últimas temporadas, con los Charlotte Hornets (2023-2025) y, la pasada, con Los Ángeles Lakers donde juega el exmadridista Luka Doncic.

En su última campaña en la NBA, Smith Jr acumuló un total de 30 partidos en la Fase Regular, en los que promedió 6,2 puntos, 0,8 rebotes y una asistencia, mientras que también participó en seis choques de los 'playoffs' por el anillo. Números algo inferiores a los que tuvo en los Hornets, donde en su último año, la 24-25, jugó 60 partidos, con una media de casi 10 puntos.

El de Smith Jr es el séptimo fichaje del Real Madrid para este nuevo proyecto con Pedro Martínez en el banquillo tras los refuerzos de Jaime Pradilla, Max Shulga, Timothé Luwawu-Cabarrot, Damien Jones, Mikael Jantunen y Olivier Sarr.

"Quería tener la oportunidad de venir a jugar en un entorno y baloncesto diferente. Llevo mucho tiempo viendo la Euroliga, tengo mucho respeto por los jugadores y quiero competir. Me hizo mucha ilusión conocer la historia que tiene el Real Madrid, cuando era más joven no la conocía tan bien, pero entiendo que ganar es lo más importante para los aficionados y para el club", señaló el base a 'Realmadrid TV'.

El estadounidense ha fichado por el once veces campeón de Europa "para ayudar y competir". "Aporto mucha energía al equipo, tanto en ataque como en defensa. Soy un jugador joven, me gusta jugar de un lado a otro de la pista, me gusta divertirme, me gusta ganar y siento que este club encaja perfectamente conmigo en ese sentido", subrayó.

"No empiezo la temporada con objetivos personales porque siento que, si pienso demasiado en eso, me puede afectar y simplemente hago mi juego. Intento marcarme objetivos de equipo en lugar de individuales porque si consigues muchas victorias, el equipo saldrá ganando. No me gusta ponerme demasiada presión en ese sentido porque sé que es una Liga nueva para mí", añadió Smith Jr.

El base no se planteó "hasta el mes pasado" su fichaje por el Real Madrid y "cuando surgió la posibilidad". "Nunca había estado en Madrid, pero sabiendo la historia que tiene el club, el entrenador y los jugadores que han pasado por aquí, fue una decisión fácil. Quería venir aquí a jugar, adaptarme rápidamente y ganar", apuntó.

Smith Jr viene de jugar la última temporada en los Lakers junto a un Luka Doncic, exjugador del Real Madrid, pero que "no ha influido a la hora de tomar la decisión". "Pero siempre hablaba del Real Madrid, de la Euroliga y de todo lo que significa. Siempre decía que la NBA era mucho más fácil. Hablaba mucho de ello y me lo tomé como un reto personal. Le escribiré pronto para preguntarle muchas cosas sobre la ciudad, estoy seguro de que se alegra por mí", confesó.

De momento, está en periodo de adaptación. "Todavía estoy aprendiendo sobre la Supercopa y la Euroliga. Son competiciones diferentes. Siento que es muy importante para mí venir aquí ahora, integrarme en el equipo y conocer el club", sentenció.