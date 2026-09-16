Marie Mané regresa al Hozono Global Jairis como refuerzo temporal

Archivo - Marie Mané, con la selección francesa de baloncesto 3x3. - Roman Koziel / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hozono Global Jairis ha anunciado este miércoles el regreso de la francesa Marie Mané, escolta de 30 años y 1,83 metros de altura, "para reforzar el perímetro" de forma temporal, siendo "una jugadora con experiencia, físico y conocimiento previo del equipo", con el objetivo de "afrontar el exigente comienzo de la temporada" con garantías.

Así lo indicó el CB Jairis en su página web. "Mané regresa ahora a Alcantarilla como refuerzo temporal para el inicio de la temporada, un periodo en el que el equipo dirigido por Bernat Canut no podrá contar con Lou López Sénéchal mientras continúa con el proceso de recuperación de su lesión", detalló la nota de prensa.

"Su incorporación permitirá al Jairis ampliar sus opciones en las posiciones exteriores durante los primeros meses de competición con una jugadora que, además, ya conoce al equipo, al cuerpo técnico y la dinámica de trabajo del club, lo que facilitará su adaptación desde el primer momento", añadió el mismo comunicado.

"La internacional francesa llegó por primera vez al Jairis a mediados de la pasada temporada. Antes de incorporarse al conjunto alcantarillero había iniciado el curso en el Spar Gran Canaria y posteriormente había competido en la liga china con el Shanghai Baoshan Dahua Swordfish", resumió la nota.

"Previamente, también había formado parte del Casademont Zaragoza, con el que disputó 26 partidos, promediando 20 minutos, 6 puntos y 1,8 rebotes", agregó el texto sobre una jugadora que ha desarrollado buena parte de su carrera en Francia y cuenta también con una destacada experiencia internacional en la modalidad del 3x3.

"Fue abanderada de la delegación francesa en los Juegos Europeos de 2023, celebrados en Cracovia, y consiguió la medalla de plata con Francia en la Copa del Mundo de 3x3 disputada ese mismo año en Viena. La semana pasada, Marie coincidió con Txell Alarcón en el Europeo 3x3 celebrado en Amberes", concluyó el comunicado del Jairis.