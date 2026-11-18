Archivo - Chris Duarte durante un partido con el Kosner Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

Baskonia afronta una buena opción para frenar su caída libre

El equipo vitoriano visita a un rival de la parte baja de la Euroliga como el Bayern en busca de poner fin a un racha de 9 derrotas seguidas

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia intentará este jueves poner fin a su mala dinámica en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 y sumar su segunda victoria de la temporada, aunque lo tendrá que hacer a domicilio, en su visita (20.00 horas) al Bayern Múnich alemán, un equipo también de la parte baja y que aún no se ha estrenado ante su público.

El equipo baskonista no logra salir de su mal momento en la máxima competición continental donde, pese a llevar sólo disputadas doce jornadas, ya va viendo muy complicado entrar en el 'Top 10' para jugar la postemporada tras encadenar nueve derrotas consecutivas al caer este martes por un ajustado 82-85 en el Fernando Buesa Arena ante el Hapoel Tel Aviv israelí por culpa de un mal cuarto final (11-21).

Por este motivo, con el décimo lugar a seis triunfos, un terreno siempre complicado de reducir sin coger una gran regularidad, Velimir Perasovic necesita ya con urgencia estrenarse en Europa, empezando por hacerlo como visitante, un aspecto que le ha resistido ya desde hace varias temporadas. De hecho, desde la 2024-2025, de 42 salidas en la Euroliga, sólo ha ganado cuatro, con pleno de derrotas en las seis que ha acometido este año.

El nuevo intento para romper la racha y darse un respiro será en el SAP Arena de Múnich, un escenario donde ha perdido en sus últimas cuatro visitas y donde precisamente su anfitrión, el Bayern, todavía no ha sido capaz de ganar esta temporada en sus cuatro encuentros, aunque sólo el Dubai BC se impuso con comodidad. El equipo alemán vuelve a casa tras una gira de cuatro choques como visitante consecutivos, con triunfo ante el ASVEL Villeurbanne francés (95-99), y derrotas ante el Estrella Roja (103-73), el Valencia Basket (102-87) y el Zalgiris Kaunas, esta última por un espectacular 117-114.

El conjunto bávaro está también en dificultades con un balance de 3-9 y recibirá al Baskonia en un duelo directo entre dos de las peores defensas de esta Fase Regular, con medias por encima de los 90 puntos. En este sentido, el mejor ataque del Bayern (89,1 puntos por choque) puede declinar la balanza ante el del actual campeón de la Copa del Rey que está en apenas 80 puntos y que también es el que más balones pierde (15,2), otra estadística negativa en la que rivaliza con el equipo alemán (14,2).

La buena noticia para Perasovic es que sus dos últimos refuerzos, el bosnio Kenan Kamenjas, que firmó un óptimo 'doble-doble' ante el Hapoel (12-12) y el letón Roland Smits, están aportando y esperan seguir haciéndolo ante un Bayern donde Duane Washington es su mejor hombre en ataque, con más de 16 puntos por partido y buen acierto desde el triple, aunque Johannes Thiemann viene de firmar 33 puntos en el Zalgirio Arena. Kenneth Faried, Marcio Santos y Tadas Sedekerskis se lo perderán por lesión en los visitantes.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BAYERN MÚNICH: Jokubaitis, Obst, Beauchamp, Thiemann y Voigtmann --posible quinteto inicial-- Washington, Norris, Da Silva, Jessup, Jensen, Giffey y Wiley.

KOSNER BASKONIA: Simmons, Lawson, Frisch, Kurucs y Kamenjas --posible quinteto inicial--; Baugh, Stewart, Smits, Duarte, Spagnolo, Joksimovic y Souza.

--ÁRBITROS: Nedovic, Sukys y Porobic.

--PABELLÓN: SAP Arena.

--HORA: 20.00/M+ Baloncesto.