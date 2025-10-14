El Baskonia busca coger impulso y empezar a sumar en Euroliga

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia visita este miércoles (20.45 horas) al Paris Basketball en el Adidas Arena, en la cuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un partido al que el conjunto vitoriano llega con el subidón de haber remontado 20 puntos y vencer al Real Madrid (105-100) en el encuentro del pasado domingo en la Liga Endesa, logrando un triunfo muy importante que el equipo baskonista espera aprovechar para sumar su primera victoria en Europa.

El triunfo frente al Real Madrid supuso un alivio para el técnico italiano Paolo Galbiati, quien había empezado su andadura en el banquillo con cuatro derrotas. Un nuevo tropiezo asomaba tras un horrible primer cuarto (18-34), pero el equipo vitoriano fue capaz de darle la vuelta al marcador gracias a un gran partido del base estadounidense Trent Forrest (26 puntos).

El jugador de Alabama se echó el equipo a las espaldas tras conocerse el descarte de Marcus Howard, quien no ha arrancado bien esta temporada y que no se vistió de corto para medirse al Real Madrid. El escolta estadounidense no anotó en la derrota en la última jornada de Euroliga frente al Panathinaikos (84-86), que terminó con una canasta sobre la bocina de Kendrick Nunn para decidir el partido a favor de los atenienses.

Howard intentará redimirse de esta mala actuación frente al Paris Basketball, un equipo al que la temporada pasada le anotó 28 puntos en la victoria de Baskonia (94-81) en el Buesa Arena. Sin embargo, ambos conjuntos han cambiado mucho desde aquel encuentro del pasado mes de diciembre, con un nuevo entrenador y muchos nuevos jugadores en los dos equipos.

Tras ser la revelación de la pasada Euroliga, el Paris Basketball sufrió la marcha de varios jugadores claves como TJ Shorts rumbo al Panathinaikos y la de Mikael Jantunen al vigente campeón Fenerbahçe. Además, el técnico Tiago Splitter firmó como entrenador asistente de los Portland Trail Blazers, llegando en su lugar Francesco Tabellini, quien ha empezado muy bien la temporada con dos victorias en tres partidos en la Euroliga.

Con la marcha de Shorts y Jantunen, Hifi (21,3 puntos por partido) se está erigiendo como el gran líder del equipo parisino. El base francés será el mayor peligro para la defensa baskonista, que tendrá que mostrar el nivel defensivo de las segundas partes frente al Panathinaikos y al Real Madrid para tener opciones de asaltar el Adidas Arena y lograr así su primer triunfo en la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PARIS BASKETBALL: Hifi, Morgan, Hommes, M'Baye y Faye --posible quinteto inicial--; Cavallere, Herrera, Ayayl, Dokossi, Bako, Ouatarra y Wills.

BASKONIA: Forrest, Howard, Diallo, Sedekerskis y Diop --posible quinteto inicial--; Kurucs, Diakite, Spagnolo, Nowell, Luwawu-Cabarrot, Frisch, Samanic.

--ÁRBITROS: Radovic, Koljensic y Hadzic.

--PABELLÓN: Adidas Arena.

--HORA: 20.45/Movistar+.