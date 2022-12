El Baskonia busca una dulce Navidad

Los de Peñarroya reciben muy entonados y en racha a la Virtus de Scariolo



MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia recibe este jueves (20.30) a la Virtus Bolonia en la jornada 15 de la Euroliga, un rival peligroso a pesar de estar por debajo en la tabla y que no visitaba Vitoria desde 2007, alicientes para un equipo en racha que busca el 'Top 4'.

Los de Joan Peñarroya quieren alargar su estado de gracia, con cuatro victorias seguidas en Europa y otras tantas en la Liga Endesa, para cimentar su posición y su confianza. El proyecto vasco, con técnico nuevo este año y muchas caras nuevas, ha cogido carrerilla después de su primer bache en noviembre.

La Virtus prueba a un Baskonia que lo tiene claro, pero que no puede dejar de apretar. No hay momento para mirarse el ombligo, aunque los vascos tienen motivos para sacar pecho después de ganar la pasada semana a domicilio a Andaolu Efess y Fenerbahce. Markus Howard, Pierriá Henry, Darius Thompson y Tadas Sedekerskis son los líderes de un Baskonia que no deja de sumar armas.

Para tener una Navidad con buen sabor de boca, los de Peñarroya tratarán de seguir la racha ante una Virtus que también aprovechó la semana de doble ración, con dos victorias sobre Maccabi y Alba Berlín. Los de Sergio Scariolo cuenta con un ex del Baskonia como Tornike Shengelia, toda una leyenda en Vitoria.

Además, el seleccionador español tiene un equipo bien compensado entre juventud y experiencia, con Milos Teodosic, Marco Belinelli o Kyle Weems. El técnico italiano tiene las dudas de Daniel Hackett y Semi Ojeleye para el Buesa Arena. Los de Bolonia son 13º con seis victorias, mientras el Bakonia es sexto con 9, a un triunfo de los líderes Fenerbahce, Barça y AS Monaco.

FICHA TÉCNICA:

--EQUIPOS:

CAZOO BASKONIA: Thompson, Marinkovic, Giedraitis, Hommes y Kotsar --posible quinteto inicial--; Costello, Henry, Kurucs, Raieste, Díez, Sedekerskis, Howard.

VIRTUS SEGAFREDO BOLONIA: Teodosic, Hackett, Ojeleye, Mickey y Jaiteh --posible quinteto inicial--; Cordinier, Belinelli, Pajola, Bako, Lundberg, Shengelia y Weems.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Nikolic y Kardum.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30/DAZN.