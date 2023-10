El Baskonia busca un giro en un ambiente enrarecido

El equipo vasco quiere salir de su mala racha en su visita al Panathinaikos y con las dudas sobre el futuro de Peñarroya



MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia visita este viernes al Panathinaikos en el OAKA Basket (20.15 horas) en la quinta jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2023/2024, en la que el conjunto vitoriano necesita enmendar su mala racha actual y su mal comienzo en la máxima competición continental que pone en duda la continuidad de Joan Peñarroya como técnico.

El equipo baskonista no ha iniciado bien el asalto a la máxima competición continental, donde ya tiene un balance de 1-3, con sus tres derrotas además en el Fernando Buesa Arena, entre ellas las dos últimas ante el Bayern Múnich (68-76) y Zalgiris (82-99) de la pasada doble jornada intersemanal.

Esos reveses han agravado la situación de un Baskonia, que volvió a sufrir otro más ante su afición el fin de semana en la Liga Endesa ante el Unicaja (83-94), lo que ha hecho saltar definitivamente las alarmas y que el puesto de Joan Peñarroya parezca correr serio peligro antes de visitar a uno de los equipos que más se ha reforzado, pero que tampoco ha empezado bien esta Euroliga.

"He tenido una semana complicada pero no por el ruido, sino porque Khalifa Diop sigue sin entrenar y no sabemos si va a viajar, porque Chima Moneke aún no ha entrenado con el equipo y porque Rogkavopoulos tiene una lesión para semanas y Dani Díez también tiene una", señaló el técnico en la rueda de prensa previa a la visita a Atenas.

Estos problemas físicos agravan aún más la situación para visitar al Panathinaikos, sobre todo por la posible ausencia de Moneke, que está siendo uno de los más destacados junto a Marcus Howard, mientras que al resto le está costando defender y tiene que encontrar la manera de ser más sólido como pide su técnico.

Enfrente, un Panathinaikos que también ansía volver a la senda de la victoria tras dos derrotas seguidas en Euroliga que han frenado inicialmente las expectativas que había sobre un proyecto muy ambicioso y que se ha reforzado con jugadores de nivel.

Así, se puso en manos del excéntrico Ergin Ataman para dirigir a un 'PAO' al que han llegado jugadores como el base Kostas Sloukas, el escolta Kyle Guy, que en los últimos 'Playoffs' de la Liga Endesa con el Joventut acribilló al Baskonia, el pívot francés Mattias Lessort, un ex como Lucas Vildoza o el español Juancho Hernangómez, que no está teniendo demasiado impacto en su retorno a Europa, aunque viene animado por sus 15 puntos en la victoria liguera ante el Lavrio (111-75). Papapetrou seguirá siendo baja.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Sloukas, Grant, Grigonis, Hernangómez y Balcerowski, --posible quinteto inicial--; Antetokounmpo, Guy, Kalaitzakis, Lessort, Mantzoukas, Mitoglou y Vildoza.

BASKONIA: Howard, Miller-Mcintyre, Díez, Moneke y Sedekerskis --posible quinteto inicial--; Costello, Kotsar, Mannion, Marinkovic, Raieste y Diop.

--ÁRBITROS: Javor, Hordov y Boubert.

--PABELLÓN: OAKA Basket.

--HORA: 20.15/Movistar+.