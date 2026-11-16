El Baskonia busca oxígeno en el Buesa ante un herido Hapoel

Archivo - A.J. Lawson, del Kosner Baskonia, y Kostas Papanikolaou, del Olympiacos, en una acción del partido de la primera jornada de la Euroliga en el Fernando Buesa Arena - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia recibe este martes (20.30 horas) al Hapoel IBI Tel Aviv en el Buesa Arena, en la duodécima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo de urgencias para ambas plantillas en el que el conjunto vitoriano, sumido en una espiral de ocho derrotas consecutivas, intentará sumar su segunda victoria en casa ante un rival que también llega necesitado tras ceder en el derbi de su ciudad.

Los pupilos de Velimir Perasovic son vigésimos en la tabla con un balance de una victoria y diez derrotas. La escuadra baskonista, que ha sufrido la mayor parte de estos tropiezos lejos de Vitoria-Gasteiz, afronta el choque con una rotación interior remodelada a la fuerza. La lesión en el muslo izquierdo del pívot Kenneth Faried, que es baja indefinida tras un notable arranque de curso, se suma a la ausencia prolongada de Tadas Sedekerskis y la incertidumbre física de Marcio Santos.

Para hacer frente a esta situación y suplir la capacidad reboteadora de Faried, el cuadro local se amparará en sus dos recientes incorporaciones, Rolands Smits y Kenan Kamenjas, que debutarán en Europa tras vestirse de corto el pasado domingo ante el Real Madrid en la Liga Endesa. En ese compromiso de liga doméstica, el interior bosnio ya dejó su sello al convertirse en el jugador más valorado de los suyos con 22 créditos. En el perímetro, la intensidad de DJ Stewart, quinto jugador que más balones recupera del torneo con 1,4 por noche, será una de las grandes bazas.

Enfrente estará el Hapoel IBI Tel Aviv dirigido por Dimitris Itoudis, décimo clasificado con seis victorias y cinco derrotas, que aterriza en tierras alavesas inmerso en su particular crisis de resultados tras acumular tres derrotas seguidas, la última frente a su gran rival, el Maccabi Rapyd Tel Aviv (80-73). Pese al bache, el conjunto visitante es el cuarto máximo anotador de la competición con 90,4 puntos por partido y el cuarto más valorado, lo que da buena muestra de su potencial ofensivo.

El principal peligro de los israelíes es Elijah Bryant, segundo jugador más valorado de toda la Euroliga (21,6 créditos de media) y que ya fue verdugo de los vascos el curso pasado al lograr 38 de valoración en su primer cruce continental. Junto a él destaca la contrastada dirección de Vasilije Micic y la presencia en la pintura de Dan Oturu, letal en el poste. No obstante, el equipo visitante también acusa contratiempos, con la baja confirmada de Bruno Caboclo y varias incógnitas en su línea exterior, como Tamir Blatt o Khadeen Carrington.

El último precedente en el pabellón vitoriano sonríe a los locales, que en marzo de este mismo año se impusieron en un vistoso intercambio de golpes (118-109). Ahora, acuciado por su delicada situación clasificatoria, el Baskonia se aferra al calor del Buesa Arena y a sus nuevas piezas para frenar su sangría de resultados y recuperar la sonrisa ante un exigente adversario que tampoco tiene margen de error.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: Baugh, Stewart, Duarte, Smits y Kamenjas --posible quinteto inicial--; Simmons, Lawson, Spagnolo, Joksimovic, Kurucs, Souza, Henry Alves de Souza y Frisch.

HAPOEL IBI TEL AVIV: Micic, Bryant, Blakeney, Ginat y Oturu --posible quinteto inicial--; German, Coffey, Satoransky, Leday, Wainright y Odiase.

--ÁRBITROS: Mehdi Difallah, Piotr Pastusiak y Stefan Calic.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.