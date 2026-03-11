Archivo - Trent Forrest, en un partido con el Kosner Baskonia. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

Baskonia busca salir de sus crisis europea

El equipo vitoriano, ya sin opciones de 'playoffs' en la Euroliga tras cinco derrotas seguidas, visita al Dubai BC

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia afrontará este jueves una nueva jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 con una complicada visita (20.00 horas) al Dubai BC, frente al que espera frenar un nuevo mal momento de resultados que le han dejado ya sin opciones de alcanzar los 'playoffs'.

El equipo vitoriano necesita intentar maquillar lo máximo posible su hoja de servicios en la máxima competición continental, que únicamente refleja en estos momentos nueve victorias que le tienen situado en la antepenúltima posición y muy lejos del 'Top 10', a siete triunfos con sólo ocho partidos por jugar, por lo que estar en la postemporada se antoja imposible ya que no pasa únicamente por un pleno de éxitos en lo que queda.

Y es que el flamante campeón de la Copa del Rey no ha tenido regularidad y apenas ha sido capaz de encadenar victorias seguidas. De hecho, su tope fueron las tres consecutivas en el Fernando Buesa Arena entre finales de octubre y principios de noviembre, y desde entonces, sólo una vez más ha sido capaz de ganar más de un encuentro consecutivo, coincidiendo con su única victoria a domicilio, ante el Anadolu Efes turco, días después de ganar al ASVEL francés en casa.

Ahora, el Baskonia se desplaza a Sarajevo, donde se ha exiliado el Dubai BC por el conflicto en Oriente Próximo, más centrado en lo que le queda de temporada nacional tras su gran éxito en el Roig Arena y lastrado por la mala dinámica de cinco derrotas seguidas, tres de ellas además en el Buesa Arena que era donde más sólido se estaba mostrando.

Para ello, el conjunto que entrena Paolo Galbiati deberá encontrar la motivación para medirse a un rival que sí la tiene porque sigue en la pelea por meterse entre los diez primeros. El equipo dubaití está en un momento diametralmente opuesto al baskonista tras subirse a una racha de cuatro triunfos seguidos que le tienen a uno del 'Top 10', con todavía un partido pendiente, que espera alargar aprovechando su fortaleza como local donde ha sumado once de sus 14 alegrías, aunque tendrá su estreno fuera del Coca-Cola Arena y en su primer partido europeo desde el pasado 26 de febrero.

El Baskonia, sin Khalifa Diop y Rodion Kurucs, además de Tadas Sedekerskis, y pendiente del recién fichado Jesse Edwards, pívot que se incorporará el mismo día de partido ante el rival frente al que el equipo vasco estrenó su casillero de victorias en la Euroliga, deberá subir su nivel defensivo para frenar un ataque que promedia 88 puntos y casi 19 asistencias por partido y con muchas armas ofensivas como McKinley Wright IV, Dwayne Bacon, Mfioundu Kabengele y Dzanan Musa. Además puede recuperar al exbaskonista Davis Bertans y Boogie Ellis, ausentes desde hace varias semanas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

DUBAI BC: Wright, Musa, Anderson, Bacon y Kabengele --posible quinteto inicial-- Avramovic, Petrusev, Caboclo, Dangubic, Abass, Kamenjas, Bertans, Ellis y Prepelic.

KOSNER BASKONIA: Howard, Forrest, Radzevicius, Frisch y Diakite --posible quinteto inicial--; Simmons, Nowell, Villar, Omoruyi, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Joksimovic, Edwards y Bol.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Nedovic y Bissang.

--PABELLÓN: Zetra Arena.

--HORA: 20.00/M+ Deportes.