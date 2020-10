Baskonia da una lección al Barça y Brizuela tira de Unicaja

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El TD Systems Baskonia doblegó (82-71) al Barça este domingo en la jornada 6 de la Liga Endesa, gracias a un tercer cuarto contundente de los vascos y sin respuesta en los catalanes, una jornada que no pudo disputar el Real Madrid por el positivo por coronavirus de Fabien Causeur.

El campeón volvió a ganar a un Barça al que negó el título en La Fonteta en junio. El choque de trenes estuvo igualado en el primer tiempo del Buesa Arena, con Vildoza y Giedraitis acertados en los locales y el Barça tirando de un acierto coral. Calathes una vez más fue el motor de los de Sarunas Jasikevicius y cuando se sentó en el tercer cuarto llegó la debacle culé con 31 puntos en contra.

El golpe local no tuvo reacción en un Barça que anotó de manera irregular y no supo defenderse, lo obligado para recortar la amplia desventaja. Siguen las dudas de un Barça que no arranca en su nuevo proyecto con 'Saras' y que encaja su primera derrota de la temporada en liga. Tras dos derrotas, Baskonia reacciona en la tabla.

Mientras, Unicaja corrige (3-3) su mal inicio de curso gracias a otra gran actuación de Darío Brizuela (23 puntos y 14 de valoración), acompañado por el gran aporte de Guerrero, en el triunfo (80-84) sobre Herbalife Gran Canaria. Un intercambio de golpes que terminó atando el cuadro malagueño en el último cuarto con Brizuela y que deja a los canarios 1-5.

Además, el Movistar Estudiantes encadenó su tercer triunfo seguido con una trabajada victoria ante Coosur Real Betis, con Roberson (20) y Avramovic (24 valoración y un tapón final vital) como líderes. Mientras, Casademont Zaragoza rompió su mala racha con un día inspirado ante UCAM Murcia (98-86), especialmente de Dylan Ennis (17 puntos y 22 de valoración).

--RESULTADOS DE LA JORNADA 6.

URBAS FUENLABRADA - BAXI MANRESA 100-102.

MORABANC ANDORRA - HEREDA SAN PABLO BURGOS 87-82.

MONBUS OBRADOIRO - ACUNSA GBC 85-76.

IBEROSTAR TENERIFE - CLUB JOVENTUT BADALONA 86-82.

-Domingo.

COOSUR REAL BETIS - MOVISTAR ESTUDIANTES 80-81.

CASADEMONT ZARAGOZA - UCAM MURCIA 98-86.

TD SYSTEMS BASKONIA - BARÇA 82-71.

HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA 80-84.

RETABET BILBAO BASKET - REAL MADRID aplazado.