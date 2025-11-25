El Baskonia se desinfla en Kaunas

Archivo - Paolo Galbiati, entrenador del Baskonia. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha perdido este martes por 82-67 en su visita al Zalgiris Kaunas durante la jornada 13 en la fase regular de la Euroliga, con otra actuación destacada del base francés Sylvain Francisco en las filas del equipo local, que ha remontado a los vitorianos gracias a un estupendo cuarto cuarto.

En el Zalgirio Arena, los visitantes empezaron con un parcial de 2-10 hasta que despertó Sylvain Francisco, gran amenaza del conjunto lituano. Y similar impacto tuvo Timothé Luwawu-Cabarrot en cuanto vio aro por primera vez, impulsando otro estirón (12-24) a 1:09 de terminar el primer cuarto, pero Ignas Brazdeikis y Maodo Lô clavaron sendos triples y lo mitigaron.

El inicio del siguiente cuarto alargó el duelo de Francisco y Luwawu-Cabarrot como referentes ofensivos, si bien el desempeño coral de los baskonistas mantuvo las distancias en el marcador. Al descanso (37-42) no estaban echando de menos a Markus Howard, ausente debido a un traumatismo craneofacial que se produjo en un entrenamiento durante la víspera.

Eso sí, la producción del Zalgiris en ataque aumentó con su mayor tino desde el perímetro y poco a poco limaron su desventaja en un tercer cuarto que acabó igualado (54-54) porque Brazdeikis y Tubelis también impusieron su estilo en el poste bajo. De cara al cuarto y definitivo periodo, los pupilos de Tomas Masiulis tomaron el mando de todo y el Baskonia colapsó.

El aro se le hizo pequeño al equipo entrenado por Paolo Galbiati y la grada insufló ánimo a las acciones locales, que guiaron casi todas las jugadas para que Francisco las finalizase. En estado de gracia otro día más en la oficina, el jugador de Créteil aupó a un Zalgiris que en pocos minutos superó la decena de puntos a favor (69-59).

Un triple de Tubelis y más adelante otro de Ulanovas sentenciaron el triunfo, que sin sustos se quedó en casa y sirvió al conjunto lituano para situarse con balance de 8-5 de momento en el top 6 de la clasificación. Mientras, los de Galbiati ahondaron en sus enormes problemas a domicilio y siguen en la zona de abajo con un balance de 4-9.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ZALGIRIS KAUNAS, 82 - KOSNER BASKONIA, 67 (37-42, al descanso).

--EQUIPOS.

ZALGIRIS KAUNAS: Francisco (23), Ulanovas (5), Brazdeikis (13), Tubelis (15) y Wright (4) --quinteto inicial--; Sleeva (5), Birutis (-), Lô (9), Syrvidis (8) y Rubstavicius (-).

KOSNER BASKONIA: Villar (-), Simmons (12), Diallo (3), Kurucs (8) y Diop (2) --quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot (18), Sedekerskis (3), Nowell (6), Spagnolo (4), Diakite (8) y Frisch (3).

--PARCIALES: 18-24, 19-18, 17-12 y 28-13.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Konstantinovs y Attard. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Zalgirio Arena.