El Baskonia se despide con una exhibición

Los vitorianos hacen los deberes ante el Zalgiris, pero el triunfo del Bayern les deja sin opciones de 'playoff'

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Bitci Baskonia se despidió de la Euroliga este viernes con un triunfo sobresaliente frente al Zalgiris Kaunas (96-79) que no le sirvió para llegar a los puestos de 'playoff' en este esprint final de temporada regular, pero sí para acabar con buenas sensaciones en el 'Viejo Continente' después de las complicaciones vividas hace unos meses.

Baskonia pasó de luchar por evitar la penúltima plaza a coquetear con el 'playoff' hasta la última jornada. La reacción del equipo de Neven Spahija --cinco victorias en las últimas seis jornadas- ha cambiado por completo cualquier análisis de un equipo que estaba muerto y reaccionó con entereza aunque no llegase a tiempo.

Los vitorianos comenzaron arrasando y firmaron un primer cuarto de matrícula de honor, todo les salió bien en defensa y en ataque (35-15), con un porcentaje superior al 80% desde el triple. Esta actitud invitaba a pensar que la empresa sería sencilla ante el colista, pero más por la condición del visitante, por la fiereza de los de casa.

Roka Giedraitis y Alec Peters se soltaron la melena iniciado el segundo asalto y la distancia creció del 25-8 al 50-22 confirmando la increíble efectividad de los vitorianos, que comenzaron a sumar también de la mano de Steven Enoch, insaciable en los rebotes y fundamental en las réplicas del cuadro lituano.

Alguna de ellas redujo el marcador, pero sin llegar a suponer una amenaza para los de Spahija, que se gustaron en el tercer asalto nuevamente (20-10) para echar el cierre al partido aún a falta del último cuarto. Sin embargo, todo el éxtasis del Baskonia lo había perdido la grada del Buesa Arena, que veía cómo el Bayern cumplía con su cometido dejando sin opción a los suyos.

La machada no se produjo y el arreón final del Baskonia no encontró el premio que tanto buscaban y al que ayudó la eliminación de los clubes rusos. El pase no se dio pero sí una despedida notable para un equipo que murió matando y con siete jugadores en sus filas con 10 o más puntos. Un gran final para una temporada con demasiados altibajos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BITCI BASKONIA, 96 - ZALGIRIS KAUNAS, 79.

--EQUIPOS:

BITCI BASKONIA: Granger (2), Giedraitis (17), Fontecchio (11), Peters (10) y Costello (15) --quinteto inicial--; Raieste (-), Sedekerskis (11), Marinkovic (10), Enoch (18), Barrera (-) y Kurucs (2).

ZALGIRIS KAUNAS: Webster (5), Milaknis (8), Ulanovas (5), Cavanaugh (3) y Lauvergne (10) --quinteto inicial--; Lekavicius (20), Jankunas (-), Lukosiunas (12), Nebo (5), Giffey (8), Miniotas (3).

--PARCIALES: 35-15, 22-25, 20-10, 19-29.

--ÁRBITROS: Lamónica, Rocha y Majkic. Eliminaron a Kurucs (Baskonia) y Cavanaugh (Zalgiris) por faltas personales.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena. 6.376 espectadores.