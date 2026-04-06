El Baskonia encadena otro partido en casa sin público antes de su despedida en la Euroliga

Archivo - Timothé Luwawu-Cabarrot, en un partido con el Kosner Baskonia. - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia recibirá este martes (21.00 horas) al Maccabi Rapyd Tel Aviv durante la jornada 36 de la Euroliga, antepenúltima cita de una fase regular que echa chispas para el conjunto israelí en su intención de meterse en el 'play-in', pero con muy poco en juego para el equipo anfitrión.

El Fernando Buesa Arena volverá a acoger un partido a puerta cerrada debido a la participación de un equipo de Israel, como ya ocurrió el pasado 27 de marzo con la visita del Hapoel IBI Tel Aviv. Los pupilos de Paolo Galbiati ganaron aquel duelo y asentaron su dinámica positiva de las últimas dos semanas, tanto a nivel nacional como europeo.

Seis triunfos ha logrado el Baskonia en sus últimos siete encuentros, habiendo caído solo contra el Estrella Roja en una prórroga donde brilló el exjugador baskonista Chima Moneke. Siendo ya tarde para engancharse al tren del 'play-in', al menos el equipo de Vitoria está poniéndose a buen tono competitivo de cara al tramo definitivo de la Liga Endesa.

Con el título de la Copa del Rey en su buchaca, los de Galbiati están echando poco de menos a los lesionados Markus Howard, Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop. Aunque Gytis Radzevicius parece haber vuelto bien a la rotación, Rodions Kurucs sigue renqueante y su presencia en este partido será una incertidumbre hasta el momento mismo de la convocatoria.

Con su balance de 11-24, el cuadro alavés ocupa la decimoctava plaza de la tabla clasificatoria y lleva semanas sin poder alcanzar de manera matemática el décimo lugar, el cual da el último billete de acceso al 'play-in'. Sí lo podría cazar al Maccabi, que va undécimo con un balance de 18-16 y además tiene un encuentro todavía pendiente de disputar.

En sus filas, Iffe Lundberg y T.J. Leaf no han jugado ningún partido en los últimos dos meses y Gur Lavy también integra el parte médico del equipo que entrena Oded Kattash. A la espera de retomar su competición en la Super League israelí, el Maccabi apurará sus opciones de entrar en ese 'play-in' con sus últimos cuatro partidos del calendario regular.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Forrest, Villar, Radzevicius, Omoruyi y Diakite --posible quinteto inicial--; Simmons, Nowell, Spagnolo, Frisch, Luwawu-Cabarrot, Hrabar, Kurucs, Joksimovic y Edwards.

MACCABI TEL AVIV: Clark III, Walker, Hoard, Rayman y Sorkin --posible quinteto inicial--; Blatt, Brissett, Dibartolomeo, Dowtin, Hankins, Ebo y Marcio Santos.

--ÁRBITROS: Difallah, Vilius y Trawicki.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 21.00/M+ Deportes 4.