Baskonia inicia la temporada europea con un partido de altura contra Olympiacos

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Baskonia de Paolo Galbiati debuta este martes (20.30 horas) en el Buesa Arena ante el Olympiacos griego en la primera jornada de la Euroliga 2025-26, con el objetivo de mejorar los números de la temporada pasada y dar una mejor versión que le permita pelear por los puestos de 'Playoff' a final del curso.

El conjunto vasco comienza un nuevo ciclo después de la salida de Pablo Laso el pasado mes de agosto, tras una temporada convulsa en la que el equipo quedó fuera de la Copa del Rey y no pudo llegar a los 'Playoffs' de la Euroliga, además de caer en los cuartos de final de la Liga Endesa ante el Real Madrid, tras ser octavo en la fase regular.

Para esta nueva temporada, los vitorianos han perdido jugadores importantes como Ousmane N'Diaye, Nikos Rogkavopoulos, Chima Moneke, Donta Hall, Kamar Baldwin y Sander Raieste. Clément Frisch, Matteo Spagnolo, Rafa Villar, Rodions Kurucs, Hamidou Diallo, Mamadi Diakité y Markquis Nowell son algunos de los nuevos integrantes de la plantilla de Galbiati.

El objetivo es mejorar el balance de 14 victorias y 20 derrotas del curso pasado, tratando de estar más cerca de los puestos de 'Playoff' o 'PlayIn' que dan acceso a extender la competición europea más allá de la liga regular. Para ello, Baskonia necesita mejorar sus números en ataque, ya que con Laso en el banquillo fueron el duodécimo equipo en anotación, lo que les privó de estar más cerca de los diez primeros puestos.

Sin embargo, la pretemporada no es muy alentadora, ya que solo han ganado uno de los cinco partidos disputados, el último contra Surne Bilbao Basket. Los cuatro anteriores se saldaron con derrotas frente al Pallacanestro Trieste, Real Madrid, Valencia Basket y San Pablo Burgos. Con una media de 88 puntos a favor por partido, ahora el principal problema está en la defensa, con solo un encuentro amistoso en el que recibieron menos de 90 puntos.

Ahora, deberá solocionar estas cifras sangrantes en defensa en un partido que no parece el más sencillo para lograrlo. El rival en esta primera jornada en el Buesa Arena es el Olympiacos de Georgios Bartzokas, líder y cuarto máximo anotador en la temporada regular la pasada campaña, y que este año volverá a ser uno de los principales favoritos a llevarse la Euroliga.

El nombre propio del partido es el del pívot estadounidense Donta Hall, que fichó por el equipo de El Pireo este verano tras disputar 69 encuentros como baskonista la temporada pasada, con una media de 8 puntos y 5 rebotes por partido.

El conjunto griego, aparte de Hall, se ha reforzado con jugadores como Tyson Ward, que promedió 11 puntos y 5 rebotes con París Basketball el año pasado, o Kostas Antetokounmpo, hermano de la estrella de los Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, procedente de UCAM Murcia, aunque ha perdido a Nigel Williams-Goss, que aportó más de 8 puntos y 3 asistencias por partido a los helenos.

En la historia de la Euroliga, Olympiacos es el equipo que más veces se ha enfrentado a Baskonia. Han sido 25 las visitas del equipo rojiblanco al Buesa Arena desde febrero de 2001, saldadas con 15 victorias locales por 10 de los griegos.

Para el debut, Galbiati no tendrá a Rodions Kurucs ni Mamadi Diakité, dos de los recién llegados, mientras que Bartzokas no puede contar con Moustapha Fall, lesionado de larga duración, Shaquielle McKissic ni Keenan Evans.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BASKONIA: Howard, Nowell, Sedekerskis, Luwawu-Cabarrot y Diop --posible quinteto inicial--; Villar, Spagnolo, Forrest, Querejeta, Diallo, Frisch y Samanic.

OLYMPIACOS: Walkup, Larentzakis, Fournier, Vezenkov y Hall --posible quinteto inicial--; Ntilikina, Lee, Netzipoglou, Dorsey, Ward, Papanikolau, Peters, Milutinov y Antetokounmpo.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Nedovic y Kowalski.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Plus+.