Baskonia-Joventut y Valencia Basket-Barça, semifinales de la Supercopa Endesa 2026 de Badalona

Trofeo de la Supercopa Endesa, cuya edición 2026 tendrá lugar en Badalona - ACB

BADALONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las semifinales de la Supercopa Endesa 2026, que se jugará en el Palau Municipal d'Esports de Badalona los días 19 y 20 de septiembre, las disputarán el Kosner Baskonia contra el Asisa Joventut y el Valencia Basket frente al Barça, tras el sorteo de los cruces celebrado este martes en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona.

El vigente campeón de la Liga Endesa y de la Supercopa, el Valencia Basket, y el campeón de la Copa del Rey, el Kosner Baskonia, partían como cabezas de serie, mientras que el anfitrión, el Asisa Joventut, y el Barça, subcampeón liguero, completaban el segundo bombo.

El sorteo, realizado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y la nadadora badalonesa Mireia Belmonte, deparó un duelo entre vitorianos y verdinegros en la primera semifinal y otro entre valencianos y blaugranas para la segunda 'semi' del sábado, todavía sin horarios fijados.

El presidente de la acb, Antonio Martín, destacó el atractivo deportivo del torneo al considerar que los cuatro participantes llegarán con proyectos renovados. "Vamos a descubrir las nuevas plantillas y ver qué propuestas presentan los entrenadores y los clubes. Como aficionado, tengo muchas ganas de ver esta Supercopa porque será una gran fiesta y Badalona lleva el baloncesto en su ADN", aseguró.

Por su parte, García Albiol agradeció a la acb la confianza depositada en la ciudad y aseguró que Badalona se volcará con el evento. "Es una gran responsabilidad acoger una competición que cada año tiene más prestigio. Estoy convencido de que será la mejor Supercopa de todas y de que equipos y aficionados disfrutarán del ambiente de baloncesto y de todo lo que ofrece la ciudad", afirmó.