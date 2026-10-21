El jugador del Kosner Baskonia AJ Lawson tirando de tres ante el Olympiacos en el encuentro de Euroliga. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

El Baskonia necesita salir del pozo ante el líder Panathinaikos

Velimir Perasovic busca su primera victoria con el conjunto vitoriano en una dura salida al OAKA

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia se examina este jueves (20.15 horas) en su visita a Grecia ante el Panathinaikos, actual líder de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, en el duelo correspondiente a la séptima jornada, donde el nuevo técnico del conjunto vasco, Velimir Perasovic, busca su primera victoria y comenzar así a revertir el mal inicio de temporada en competición europea.

Perasovic se enfrenta a un hueso duro de roer como el Panathinaikos en su segundo encuentro al frente del equipo baskonista en la máxima competición continental. El técnico croata buscará que su equipo firme una actuación completa para sumar su segunda victoria en la competición y comenzar a salir del pozo de las clasificación, aunque enfrente tiene a un 'PAO' que pasa por ser uno de los rivales más potentes y que ha arrancado con mucha fuerza la campaña.

Además, el Kosner Baskonia no llega a la capital griega en un buen momento después de encadenar tres derrotas seguidas, la última el pasado fin de semana ante La Laguna Tenerife (82-77) en la Liga Endesa, y las dos de la última doble jornada ante el Dubai BC (79-93), en el último partido de Paolo Galbiati, y ante la Virtus (86-78), en el estreno de su nuevo técnico.

Así, el actual campeón de la Copa del Rey está colista con un pobre balance de 1-5 y necesita revertir la situación cuanto antes para no repetir el inicio de la anterior temporada 2025-2026, donde empezó con seis derrotas seguidas y prácticamente le condenó a no pelear por el 'Top 10'.

De momento, la llegada de Perasovic al banquillo no ha aportado el impulso necesario para que surta efecto la reacción, y el siguiente examen no es nada sencillo ya que enfrente tiene a un Panathinaikos llamado a ser claro candidato a la 'Final a Cuatro' y que en su pabellón eleva siempre su ya de por sí poderoso nivel.

Entre los debes estará el de cuidar mejor el balón ya que el Baskonia es el equipo que más balones pierde en esta Fase Regular, 15,2 por encuentro, lo que puede pagar ante un 'PAO' siempre sobresaliente en defensa y que es el tercero que más balones roba (casi 8 por choque) y el segundo que más tapones pone (casi 4 por partido).

SIN DUARTE NI SIMMONS

Además, ante la teórica inferioridad por dentro, el equipo vitoriano necesitará también mejorar desde la línea de tres, aunque tendrá el lastre de la ausencia por lesión de Chris Duarte, uno de sus mejores jugadores en este inicio, y Kobi Simmons, lo que merma también la rotación exterior de Perasovic.

Enfrente, un Panathinaikos dispuesto a volver a pelear por el título tras verse apeado el año pasado en los 'playoffs' por el Valencia Basket y tras desperdiciar sus dos primeras victorias en el Roig Arena. Para ello, ha recuperado para el banquillo al mítico Zeljko Obradovic, cuya llegada ha sido revulsivo para un equipo que está en la situación diametralmente opuesta a su rival, con 5-1 y primer clasificado, aunque ha tenido la ventaja de jugar cinco de sus seis partidos en el OAKA.

Sin embargo, el equipo ateniense viene de encajar ante su público su primera derrota europea al caer contra el Hapoel Tel Aviv (81-91), por lo que tendrá ganas también de resarcirse con un buen partido y una nueva victoria. La mejor noticia para Obradovic es que además puede recuperar a una pieza clave como Kendrick Nunn, al veterano Kostas Sloukas y también más físico con Isaac Bonga de cara a potenciar aún más su plantilla pese a la baja de Nigel Hayes-Davis.

La amenaza de Nunn se une a la de Sylvain Francisco, su mejor anotador (15,8 puntos por choque) por fuera, mientras que por dentro el Baskonia tendrá que trabajar con intensidad ante la fuerza de los franceses Mathias Lessort y Guerschon Yabusele.

"En otras épocas nos hemos clasificado dos veces para la 'Final Four' en el pabellón del Panathinaikos. Para este partido las cosas no son iguales, pero vamos con toda la ambición el mundo para dar guerra. Si es posible con conciencia de que jugamos con un equipo hecho para ser campeón de Europa y que tiene una plantilla de jugadores de muy alto nivel. Nuestro proceso va de ir partido a partido, de mejorar todos los días y las victorias llegarán", expresó Perasovic este miércoles en su presentación oficial como nuevo entrenador.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Grant, Badio, Mitoglou, Yabusele y Mantzoukas --posible quinteto inicial--; Kalaitzakis, Francisco, Hayes, Moraitis, Lessort, Hernangómez, Nunn, Bonga y Fall.

KOSNER BASKONIA: Spagnolo, Baugh, Sedekerskis, Stewart y Lawson --posible quinteto inicial--; Faried, Frisch, Kurucs, Joksimovic, Santos, P.Souza y T.Souza.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Kowalski y Petek.

--PABELLÓN: Telekom Center de Atenas.

--HORA: 20.15/M+ Baloncesto 2.