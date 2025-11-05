Baskonia quiere alargar su sonrisa ante un viejo conocido

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia recibe este jueves (20.30 horas) a la Virtus de Bolonia de Dusko Ivanovic en el Buesa Arena, en el partido correspondiente a la jornada 9 de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, en la que el conjunto vitoriano quiere encadenar su cuarta victoria consecutiva y confirmar su recuperación ante un rival que baja lejos de Italia.

El conjunto de Paolo Galbiati atraviesa su mejor momento de la temporada y ha encontrado en el Buesa Arena la fortaleza necesaria para ganar partidos y alejar el mal arranque. Tras un inicio de campaña muy negativo, la última semana ha sido un refuerzo anímico para los baskonistas que sumaron triunfos contra el Dubai Basketball, el Anadolu Efes y La Laguna Tenerife, todos ellos al calor del Buesa Arena.

La mejor noticia para el técnico del equipo vitoriano fue que la defensa ofreció una mejor versión, quedándose por debajo de los 80 puntos ante el conjunto turco y el tinerfeño. Esta mejoría atrás, con una mejor comunicación entre los jugadores, ha sido clave para poder imponer el estilo ofensivo impuesto por el nuevo entrenador.

En este sentido, el partido contra la Virtus debe servir para corroborar las buenas sensaciones mostradas en la última semana, sobre todo porque enfrente tiene un teórico rival directo, entrenado por un viejo conocido como Dusko Ivanovic y que está con un balance de 4-4 tras encajar en la última doble jornada dos derrotas como visitante, en Kaunas y Múnich, para evidenciar que lejos de Bolonia baja sus prestaciones, con únicamente vencedor ante el ASVEL francés.

Esta debilidad lejos de casa, unida a que es el cuarto equipo con menos puntos anotados del torneo (80,1 por partido) y que tampoco es poderoso en otros aspectos como el reboteador, dan argumentos de peso al Baskonia para pensar en un nuevo triunfo.

El conjunto vasco sigue con las bajas de Trent Forrest y Markus Howard, aunque este último afronta la fase final de su recuperación y parece que ya estará disponible para jugar el fin de semana en Liga Endesa. La aportación de Kobi Simmons, junto al paso adelante de Matteo Spagnolo en los últimos encuentros, está sirviendo para paliar esas ausencias de manera más que notable y no dejar solo a Timothe Luwawu-Cabarrot.

Precisamente, este choque también enfrentará a dos de los máximos anotadores de la Euroliga, el alero francés de los locales y el base estadounidense de la Virtus Carsen Edwards, segundo y quinto en la lista de puntos por partido. El caso del jugador americano no viene solo de esta campaña, ya que la temporada pasada, como director de juego del Bayern de Múnich, ya fue el jugador con más puntos por partido de toda la competición (20,4), aunque en este inicio ha bajado ligeramente sus cifras (18,4).

Además, la defensa baskonista tendrá que poner atención al ala-pívot serbio Alen Smailagic, al ex de BAXI Manresa Derrick Alston Jr o a los jóvenes internacionales italianos Saliou Niang y Mouhamet Diouf, que aportan esa energía que tanto le gusta tener en sus equipos a Dusko Ivanovic.

El veterano técnico montenegrino vivirá un regreso más al Buesa Arena, la que fue su casa hasta en cuatro etapas diferentes y con siete títulos conquistados (3 Ligas, 3 Copas y 1 Supercopa), y el base argentino Luca Vildoza, que jugó en Vitoria entre 2017 y 2021, siendo el autor de la canasta que dio el título de la Liga Endesa en 2020 en la final ante el Barça.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BASKONIA: Simmons, Diallo, Villar, Sedekerskis y Diop --posible quinteto inicial--; Joksimovic, Nowell, Spagnolo, Luwawu-Cabarrot, Kurucs, Diakite y Frisch.

VIRTUS BOLONIA: Edwards, Pajola, Niang, Jallow y Smailagic --posible quinteto inicial-- Hackett, Vildoza, Morgan, Taylor, Alston, Diouf y Diarra.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Koljensic y Boubert.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 20.30/#Vamos