Archivo - Timothé Luwawu-Cabarrot durante un partido del Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

Baskonia quiere despedirse de la Euroliga en su mejor momento

El equipo vitoriano visita al Partizán de su ex Joan Peñarroya en busca de su quinta victoria consecutiva

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia pondrá este jueves (20.30 horas) el punto y final a su andadura en la Euroliga 2025-2026 con la disputa de su último partido de la Fase Regular, una siempre difícil salida a Belgrado para medirse a un Partizán también ya sin objetivos a nivel clasificatorio.

La andadura europea del campeón de la Copa del Rey echa el cierre en el Belgrado Arena, en un duelo contra un extécnico como Joan Peñarroya, que ha mejorado mucho las prestaciones de un equipo desde su llegada, pero que no le ha dado tampoco para llegar a esta última jornada con algún premio por el que luchar más allá de un triunfo.

Los de Paolo Galbiati podrán empezar ya a preparar con tiempo y descanso el asalto a la Liga Endesa, aunque antes querrán concluir su paso por la máxima competición continental apuntalando, curiosamente, su mejor momento de resultados gracias a sus cuatro victorias seguidas, algo que no había logrado en su campaña continental.

Así, tras cerrar del mejor modo posible el Fernando Buesa Arena, con triunfos de nivel ante el Hapoel Tel Aviv, el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv, logró la semana pasada su segunda victoria a domicilio al batir a la Virtus, y ahora buscará repetir, aunque el Partizán no suele relajarse ante su entusiasta público.

El conjunto de Belgrado, ganador en la primera vuelta en Vitoria (), suma 15 triunfos, dos más que los baskonistas, y llega a esta última cita con ganas de resarcirse de una mala última doble jornada donde sumó sendas derrotas en la visita al Anadolu Efes y en casa ante el Zalgiris Kaunas que frenaron un gran momento de seis triunfos consecutivos.

Galbiati tiene a todos sus jugadores disponibles salvo a los lesionados Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop, aunque podría repartir minutos pensando en la importante visita el sábado al Joventut en la Liga Endesa, donde pelea por la tercera posición.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PARTIZÁN BELGRADO: Jones, Milton, Lakic, Bonga y Fernando --posible quinteto inicial-- Osetkowski, Calathes, Brown, Bosnjakovic, Pokusevski y Radanov.

KOSNER BASKONIA: Villar, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diakite --posible quinteto inicial--; Nowell, Spagnolo, Frisch, Luwawu-Cabarrot, Howard, Omoruyi y Simmons.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Sukys y Balak.

--PABELLÓN: Belgrado Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+ Deportes.