El Baskonia quiere resarcirse en Lyon

El conjunto vitoriano busca estrenarse en la Euroliga ante el ASVEL Villeurbanne

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baskonia se enfrenta este viernes al ASVEL Villeurbanne francés (20.00 horas) en el LDLC Arena de Lyon (Francia), en un duelo de la segunda jornada de la Liga Regular de la Euroliga 2025-2026 que mide a dos equipos que comenzaron la temporada con derrota como locales, por lo que buscan resarcirse y sumar la primera victoria de la temporada.

El equipo de Paolo Galbiati dejó buenas sensaciones en su debut europeo, aunque acabó sucumbiendo contra el candidato Olympiacos griego por 96-102. El duelo, eso sí, confirmó la tendencia que se había visto durante la pretemporada, con un conjunto vitoriano que tiene gran capacidad para anotar, pero que recibe mucho puntos también.

Baskonia vivió y murió desde el triple en la primera jornada, con más tiros de tres (41) que de dos (31), aunque con un buen 36 por ciento de acierto, una diferencia respecto a la pasada temporada con Pablo Laso en el que promedió 26 por partido. También fue penalizado por el rebote defensivo, con 20 capturas para los de Georgios Bartzokas, un aspecto a corregir ante uno de los rivales que teóricamente debe estar por debajo en la clasificación y que no tiene bajo los tableros su principal fortaleza.

Para este choque, Galbiati tendrá que ajustar automatismos en defensa, sobre todo sabiendo que enfrente tendrá a un Nando de Colo que, a pesar de sus 38 años, sigue firmando buenas actuaciones en Euroliga. El francés llega enchufado tras ser el máximo anotador en la derrota contra el Valencia Basket, con 17 puntos, donde también destacó uno de los refuerzos del equipo francés, el base Glynn Watson, que aportó 14

En el apartado de bajas, el técnico del ASVEL, Pierric Poupet, seguirá sin contar con Thomas Heurtel, el fichaje de más renombre del verano, mientras que en Baskonia son baja Rodions Kurucs y Mamadi Diakité. El choque será especial para el alero Thimoté Luwawu-Cabarrot, uno de los mejores el pasado martes (23 puntosm con 5/8 en triples) y que jugó en el conjunto de Lyon antes de recalar en Baskonia.

El balance entre ambos equipos es positivo para el conjunto baskonista, que ha ganado 10 de los 16 enfrentamientos previos, incluidos cuatro de los últimos cinco. Esa única derrota fue precisamente la temporada pasada en el duelo disputado en el LDLC Arena, en el que un gran partido de Théo Maledon, ahora en el Real Madrid, le dio la victoria a los franceses por 76-69.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

LDLC ASVEL VILLEURBANNE: De Colo, Ajinca, Harrison, Ndiaye y Vautier --posible quinteto inicial-- Atamna, Watson, Lighty, Jackson, Massa, Traoré y Seljaas.

BASKONIA: Forrest, Howard, Diallo, Sedekerskis y Diop --posible quinteto inicial--; Villar, Spagnolo, Nowell, Joksimovic, Luwawu-Cabarrot, Frisch y Samanic.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Ryzhyk y Radojkovic.

--PABELLÓN: LDLC Arena.

--HORA: 20.00/Movistar+ Deportes 3.