El Baskonia recibe con dudas al 'coco' Olympiacos

Kenneth Faried del Kosner Baskonia en la Supercopa Endesa 2026 de Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia afronta este jueves su estreno como local en la Euroliga ante el vigente campeón de la competición, un Olympiacos que llega a Vitoria con el refuerzo de varios jugadores importantes y después de perder ante el Real Madrid en la final de la primera Supercopa de la Euroliga, mientras el conjunto baskonista busca consolidar su nuevo proyecto con Paolo Galbiati al frente.

El técnico italiano ha valorado positivamente el trabajo de su equipo durante la pretemporada y confía en que esa preparación se traslade al estreno europeo, en el que considera fundamentales la defensa, el rebote y el juego colectivo, además de insistir en que el objetivo será competir por la victoria ante un rival de máxima exigencia, en una noche que espera que también esté marcada por el ambiente del Buesa Arena.

El Baskonia ha renovado de forma importante su plantilla este verano, con las incorporaciones de los interiores Alex Len y Kenneth Faried, los exteriores Damion Baugh, AJ Lawson, Chris Duarte y DJ Stewart, y la continuidad de jugadores como Markus Howard, Kobi Simmons, Matteo Spagnolo, Rodions Kurucs y Tadas Sedekerskis, en un equipo que mantiene a este último como uno de sus referentes y que estrena proyecto técnico con Galbiati.

Olympiacos, por su parte, conserva buena parte del bloque que conquistó la pasada Euroliga, con Sasha Vezenkov, Evan Fournier, Kostas Papanikolaou, Nikola Milutinov, Tyler Dorsey o Donta Hall entre los jugadores que continúan, y ha añadido a su plantilla a Jean Montero, Codi Miller-McIntyre, Mbaye Ndiaye y Nikos Plotas, incorporaciones que elevan todavía más el nivel de un conjunto dirigido por Georgios Bartzokas.

El campeón europeo llega además de disputar la final de la Supercopa de la Euroliga, en la que cayó por 89-93 frente al Real Madrid el pasado sábado en Abu Dabi, en un torneo que inauguró la temporada continental y que supuso una revancha parcial para el equipo madrileño después de que Olympiacos le derrotase en la final de la Euroliga de la pasada campaña para conquistar el título.

El precedente más reciente entre ambos equipos en el Buesa Arena se produjo precisamente en el estreno de la pasada Euroliga, cuando Olympiacos se impuso por 96-102 con 24 puntos y 13 rebotes de Sasha Vezenkov, mientras que el balance de los cinco últimos enfrentamientos es favorable al conjunto griego, que ha ganado cuatro de ellos, incluido el 90-80 de marzo de 2026 en El Pireo. En total, ambos equipos se han enfrentado 52 veces este siglo, con 32 victorias de Olympiacos y 20 del Baskonia.

El duelo tendrá además varios reencuentros, ya que Codi Miller-McIntyre militó en el Baskonia en la temporada 2023/24, en la que llegó a repartir 20 asistencias en un partido de Euroliga, mientras que Donta Hall vistió la camiseta baskonista en la campaña 2024/25 antes de incorporarse al conjunto griego, que volverá a poner a prueba en el Buesa Arena las aspiraciones de un Baskonia que quiere comenzar su andadura europea ante uno de los grandes protagonistas del continente.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Simmons, Duarte, Stewart, Sedekerskis y Kurucs --posible quinteto inicial--; Howard, Lawson, Joksimovic, Spagnolo, Baugh, Frisch, Faried.

OLYMPIACOS: Miller-McIntyre, Dorsey, Ward, Vezenkov y Hall --posible quinteto inicial--; Montero, Fournier, Papanikolaou, Ndiaye, Jones, Joseph, Milutinov.

--ÁRBITROS: Hordov, Sukys y Koljensic.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.