El Baskonia recibe 'tocado' al ASVEL

Paolo Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia, durante un partido - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia buscará este viernes aliarse con su afición del Fernando Buesa Arena para retomar la senda de la victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en la teórica asequible visita (20.30 horas) del ASVEL Villeurbanne francés y olvidar un último duro revés.

El equipo baskonista sigue sin levantar cabeza lejos de Vitoria y tampoco pudo frenar su mala racha el miércoles ante un equipo también de la parte baja de la clasificación y que no andaba demasiado fino como el Bayern Múnich alemán, aunque lo tuvo en su mano ya que llegó a tener doce puntos de ventaja al inicio del cuarto final.

Sin embargo, no encontró tono defensivo y acabó encajando 36 puntos en los últimos diez minutos para alargar aún más su mala racha a domicilio en la máxima competición continental, donde no gana de visitante desde el 17 de diciembre de 2024, y complicarse mucho su futuro, ya que cerró la primera vuelta con un balance de 6-14, ya a cinco triunfos del 'Top 10', y después de encadenar cuatro derrotas consecutivas.

Y al golpe moral recibido en el SAP Garden, se unen los problemas físicos de Markus Howard. El base se perdió a última hora el choque ante el Bayern y mermó la rotación del técnico Paolo Galbiati, que ya había perdido también a su mejor jugador esta campaña, el alero francés Timothe Luwawu-Cabarrot, por gripe.

Este podría estar listo para la visita de uno de sus exequipos, un ASVEL que comparte con el Baskonia, además del mismo balance de 6-14, el ser el otro competidor que todavía no sabe lo que es ganar a domicilio, una mala racha que también se alarga a un año, ya que su último éxito lejos de Lyon en la Euroliga fue el pasado 10 de enero ante el Anadolu Efes turco. En el Buesa Arena, ha perdido en seis de sus siete visitas, la última por un resultado un tanto sonrojante de casi 40 puntos de diferencia (111-75).

El equipo lionés, en su primer choque sin Nando de Colo, viene de volver a ser competitivo en su cancha ante el Real Madrid, pese a caer por 69-80, un marcador que evidencia que tiene problemas en ataque, faceta en la que es el peor de la Fase Regular con apenas 79 puntos por choque, que se contraponen 88 que promedian los de Paolo Galbiati, que esperan imponer este mejor ritmo ofensivo ante un rival que depende mucho de sus dos bases, el veterano Thomas Heurtel, que pasó por Vitoria hace ya 15 años, y Glynn Watson.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Simmons, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Diakite, Frisch, Omoruyi, Nowell y Joksimovic.

ASVEL VILLEURBANNE: Heurtel, Harrison, Lighty, Ndiaye y Vautier --posible quinteto inicial-- Seljaas, Watson, Massa, Jackson, Traore, Eboua y Atamna.

--ÁRBITROS: Latisevs, Nedovic y Porobic.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30/M+ Deportes 2.