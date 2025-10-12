El Baskonia renace ante el Madrid y el Barça tropieza con el Lleida

El Valencia Basket siguió a otro ritmo en Lugo

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid perdió (105-100) este domingo contra el Baskonia en el Fernando Buesa Arena, cierre de la segunda jornada de la Liga Endesa donde el Valencia Basket mantuvo su buen ritmo y resultados, mientras que el Barça cayó (86-91) contra el Hiopos Lleida.

Los de Sergio Scariolo dejaron escapar una renta de 20 puntos y encajaron la primera derrota en Liga. La visita a Vitoria fue de más a menos en los blancos, y Timothé Luwawu-Cabarrot (22 puntos) y un imparable Trent Forrest (26 y 43 de valoración) permitieron al Baskonia celebrar la primera victoria de la temporada.

Trey Lyles (24 puntos y 30 de valoración) y Facundo Campazzo (18 y 21) fueron los mejores de un Madrid que no logró imponer su defensa en el segundo tiempo y perdió el impulso de las últimas victorias. Para los de Paolo Galbiati supuso un triunfo de cambio de tercio en el nuevo proyecto azulgrana, que contaba como derrotas cada partido con el técnico italiano.

Mientras, el Valencia Basket tuvo que hacer frente a un combativo Río Breogán, que resistió los momentos de inspiración y muchos puntos del equipo 'taronja' en Lugo. El festival anotador fue por barrios y, después de ir perdiendo de 14 puntos, los de Pedro Martínez llegaron a los 19 triples para consumar la remontada.

Entre los ocho jugadores en dobles dígitos de valoración, destacaron Darius Thompson (12 puntos, 8 asistencias y 22 de valoración) y Jaime Pradilla (22 y 28 de valoración). Del mismo modo, el Joventut firmó su segunda victoria en otras tantas jornadas de Liga, al superar (89-86) al Casademont Zaragoza.

Después de un primer regreso a la ACB, Ricky Rubio volvió a jugar en el Olìmpic 16 años después, bajo la ovación verdinegra. El base estuvo menos acertado que la semana pasada, pero firmó 12 puntos y 7 asistencias. La 'Penya' contó con una dupla letal con Cameron Hunt (19 puntos) y, sobre todo, Ante Tomic (19 puntos, 9 rebotes y 27 de valoración). El equipo maño lo peleó hasta el final.

Por abajo en la tabla, aparece un Barça aún sin victorias, mientras que el camino triunfal lo sigue el Lleida. Los de Joan Peñarroya, con el trabajo de ajustar nuevas piezas y la presión de que se exigen títulos, fueron siempre a remolque de un Hipos Lleida que aguantó las reacciones locales. El Palau vio como su equipo vuelve a ser capaz de perder contra cualquier rival, aunque viniese de ganar el viernes al Valencia en Euroliga.

Caleb Agada (18 puntos y 17 de valoración) fue el mejor de un Lleida que volvió a dejar en mal color a la defensa que no funciona del Barça. Además, el equipo azulgrana no supo ganar el partido en un final igualado, pese a los intentos de Kevin Punter, Willy Hernagómez y un Tornike Shengelia que brilló con 20 puntos.

Por otro lado, el Surne Bilbao Basket logró su primera victoria al vencer (95-85) al Recoletas Salud San Pablo Burgos. Melwin Pantzar (15 puntos y 19 de valoración) volvió a ser el mejor de los vascos, que ganaron el rebote y gozaron de un acierto mayor.