Baskonia retará al Real Madrid tras cargarse al Barça

Acción del partido de semifinales de la Copa del Rey de Valencia 2026 entre Barça y Kosner Baskonia - ACB PHOTO / MARIANO POZO

Los baskonistas fueron superiores a los 'culers' en el tramo final de un mal partido

VALENCIA, 21 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El Kosner Baskonia jugará la gran final de la Copa del Rey de baloncesto de Valencia 2026 contra el Real Madrid tras ganar al Barça (67-70) en la segunda de las semifinales, que distó mucho del gran nivel de juego de la primera entre Valencia Basket y blancos, y en la que los baskonistas sorprendieron en un gran cuarto final a un Barça desafortunado y desaguisado.

Será la décima final para Baskonia, la última fue en 2009, que ganó al Málaga en Madrid. Desde entonces no volvía a la lucha por el título, que ha ganado en 6 ocasiones. Y lo hace tras superar al Barça en un duelo extraño, de muy baja anotación para dos equipos muy ofensivos, y con un Trent Forrest que se puso a su Baskonia a la espalda en un gran último cuarto (9-21) que selló el triunfo y el pase baskonista.

Los vitorianos, pacientes y sólidos, aprovecharon ese último cuarto brillante --pese a la ausencia de un baloncesto de bella factura-- y un Barça desajustado y fatigado para alcanzar la que será su décima final copera, la primera contra un Real Madrid con el que nunca se han visto las caras en la lucha por el título copero.

El Barça arrancó con autoridad, decidido a marcar territorio desde el salto inicial. El 21-16 del primer cuarto fue más que una ventaja: una declaración de intenciones basada en ritmo y acierto. Will Clyburn, eléctrico, firmó nueve puntos en nueve minutos y marcó el tono de un equipo que castigaba cada desajuste, mientras Nico Laprovittola y Kevin Punter afinaban desde el perímetro para estirar la renta hasta un +12 (19-7), encendiendo a la parroquia 'culer'.

Sin embargo, esas buenas sensaciones iniciales duraron poco. Clyburn, tras su explosivo arranque, fue diluyéndose y le costó aparecer en los momentos decisivos. Punter, recién salido de lesión y con un notable esfuerzo, no logró romper la defensa baskonista ni sostener el ritmo ofensivo necesario, mientras Baskonia imponía su superioridad física y obligaba al Barça a un juego lento, trabado y con errores constantes que minaron la confianza azulgrana.

Baskonia, vestido de blanco en este duelo de esencia 'azulgrana', no tardó en ajustar cuentas con el partido. Más paciente y sólido, fue cerrando espacios y llevando el choque a un terreno más áspero. El Barça, con menos frescura, empezó a perder chispa. Así, casi sin estridencias, el equipo vitoriano encontró la rendija y se marchó uno arriba al descanso (37-38), tras un segundo cuarto de remontada trabajada.

Ese segundo acto confirmó el giro. Joel Parra abrió con un triple, pero Kurucs y Forrest voltearon el marcador (26-27) tras un parcial 0-7 que obligó a Xavi Pascual a parar el partido. Luwawu-Cabarrot asumió protagonismo, castigando desde el triple y desde la línea de personal, mientras un Barça fatigado y con Punter muy dosificado apenas podía sostenerse. Al descanso, Baskonia lograba marcharse uno arriba (37-38), con un encuentro trabado, de baja anotación y posesiones largas.

En el tercer cuarto el Barça recuperó cierta fluidez. Kevin Punter rompió la sequía inicial, Laprovittola se erigió en líder anotador con triples y asistencias decisivas, y Vesely y Willy Hernangómez sumaron desde la línea de personal. El parcial 9-0 culminó con un triple casi sobre la bocina de Laprovittola que situaba a los azulgrana 58-49, la máxima renta hasta entonces, tras un tramo lleno de imprecisiones de ambos equipos. Clyburn y Laprovittola fueron los grandes referentes en este acto, mientras Baskonia no encontraba soluciones claras y dependía de acciones aisladas de Kurucs y Shengelia.

El último cuarto fue un recital de resistencia y estrategia de Baskonia. Spagnolo y Satoransky mantuvieron a raya a los catalanes inicialmente, pero un triple de Luwawu-Cabarrot y la entrada de Forrest rompieron la dinámica del Barça. Con 65-64 y menos de tres minutos, los vitorianos encadenaron acciones decisivas: triple de Diakite, canasta de Radzevicius y mate de Shengelia que dieron la ventaja definitiva. El Barça, sin tensión ni acierto, falló los tiros abiertos y no pudo reaccionar en la posesión final, con 4:1 segundos y sacando de banda; Parra recibió un balón comprometido, pese a estar Will Clyburn, Kevin Punter y Nico Laprovittola en pista, y lanzó forzado sin éxito, sellando la victoria baskonista por 67-70.

Los máximos anotadores del choque fueron Nico Laprovittola y Tornike Shengelia con 12 puntos para el Barça, mientras que en Baskonia sobresalieron Rodions Kurucs (14) y Luwawu-Cabarrot (13). Las rachas decisivas llegaron en los últimos cinco minutos: un parcial 0-7 de Baskonia, que no pasó de una máxima renta de +4 por el +12 inicial del Barça, y que deshizo la renta 'culer' y culminó en la que será una histórica final para los vitorianos ante un Real Madrid que llega tras la épica victoria sobre Valencia Basket.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 67 - KOSNER BASKONIA, 70 (37-38, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Laprovittola (12), Brizuela (-), Clyburn (11), Shengelia (12) y Vesely (6) --quinteto inicial--; Punter (9), Cale (-), Satoransky (6), Hernangómez (6) y Parra (5).

KOSNER BASKONIA: Howard (3), Forrest (10), Radzevicius (7), Frisch (-) y Diakite (10) --quinteto inicial--; Villar (-), Omoruyi (4), Kurucs (14), Luwawu-Cabarrot (13) y Spagnolo (9).

--PARCIALES: 21-16, 16-22, 21-11 y 9-21.

--ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Calatrava y Olivares. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena, 15.088 espectadores.