El Baskonia rompe en Estambul su nefasta racha a domicilio

Archivo - Timothé Luwawu-Cabarrot, durante un partido con el Baskonia. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha vencido este jueves por 75-89 en su visita al Anadolu Efes, en un partido correspondiente a la jornada 22 de la fase regular de la Euroliga y que se ha resuelto en los minutos finales por el arrojo de hombres como Rodions Kurucs, sellando para los vitorianos un triunfo fuera de casa en competición europea después de 13 meses.

En el Turkcell Basketbol Gelisim Merkezi, este duelo directo en la zona baja de la tabla clasificatoria empezó con numerosos fallos por parte de ambos equipos. Nadie imponía su ritmo, pero de sopetón se abrió el tarro de los triples y Rodions Kurucs colaboró con dos casi seguidos, uno de ellos para zanjar sobre la bocina el primer cuarto con un 20-23.

Al inicio del siguiente periodo, la dinámica siguió parecida hasta que el Baskonia dio un pequeño estirón (28-34) gracias al acierto de Trent Forrest en la línea de personal y de Khalifa Diop en el poste bajo. Aun así, el Efes mantuvo la calma y un triple de Rolands Smits impulsó una remontada que valió para irse al descanso incluso por delante (42-40).

Aunque Kai Jones había participado en esa reacción del equipo local, el verdadero protagonista iba a ser Rodrigue Beaubois durante el tercer acto por su puntería desde el perímetro. Al conjunto vitoriano le faltaba más pólvora, ya que Markus Howard continúa lesionado y en este compromiso de Estambul apenas aparecía Timothé Luwawu-Cabarrot en ataque.

Por ese motivo, Kobi Simmons y en menor medida Markquis Nowell de nuevo cogieron galones en la dirección de juego desde el exterior. El toma y daca era constante y con 59-58 se consumió el minuto 30, presagiando un cuarto y último periodo de órdago. Para intentar evitarlo, los visitantes apretaron (62-72) tras sendos triples de Kurucs y de Luwawu-Cabarrot.

Pablo Laso, leyenda baskonista y actual entrenador del Efes, gastó un tiempo muerto en pleno barullo y su equipo reaccionó con dos triples de Isaïa Cordinier prácticamente consecutivos. No obstante, Simmons demostró sangre fría en tiros libres y Kurucs volvió a ser el referente ofensivo que el Baskonia necesitaba para mitigar sus apuros en el desenlace.

No se rindió Cordinier, que coló un triplazo a 1:35 para la conclusión del partido y se libró de recibir falta técnica pese a sus clara protesta hacia un árbitro, y más adelante el ritmo se trabó a causa de una falta antideportiva cometida por Jordan Loyd. Aprovechó esa situación Eugene Omoruyi desde el tiro libre y el plantel turco bajó entonces los brazos.

Sin sustos en los llamados minutos 'de la basura', los pupilos de Paolo Galbiati ganaron a domicilio en la Euroliga por primera vez desde el 17 de diciembre de 2024. Gracias a esta victoria, se pusieron con un balance de 8-14 y miran hacia arriba con la pretensión de cazar el 'play-in'; por su parte, el Efes tiene un registro de 6-16 y sigue muy abajo en la tabla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ANADOLU EFES, 75 - KOSNER BASKONIA, 89 (42-40, al descanso).

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES: Lee (2), Loyd (12), Weiler-Babb (4), Osmani (6) y Dessert (6) --quinteto inicial--; Smits (10), Cordinier (11), Hazer (3), Swider (-), Dozier (4), Beaubois (9) y Jones (8).

KOSNER BASKONIA: Simmons (14), Forrest (17), Radzevicius (3), Kurucs (18) y Diop (6) --quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot (15), Spagnolo (2), Diakite (3), Frisch (2), Omoruyi (4), Nowell (5) y Joksimovic ().

--PARCIALES: 20-23, 22-17, 17-18 y 16-31.

--ÁRBITROS: Radovic, Jovcic y Silva. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Turkcell Basketbol Gelisim Merkezi, 5.115 espectadores.