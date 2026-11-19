Damion Baugh, Kosner Baskonia - IRINA R. H. / AFP7 / EUROPA PRESS

Baskonia tampoco puede con el Bayern

Los de Perasovic permiten la primera victoria alemana en su casa y siguen hundidos en la Euroliga

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia encajó este jueves una nueva derrota en Euroliga, décima consecutiva, al caer (100-81) ante el Bayern Múnich en la jornada 13 celebrada en el SAP Arena, duelo por la parte baja donde no acompañó el acierto al hundido equipo vasco.

Los de Vitoria, colistas con un 1-12, no aprovecharon la visita a una cancha gafada para los locales, donde aún no había ganado el Bayern, y un rival directo en cuanto a falta de resultados. Sin embargo, nada se puede comparar al negado transcurrir europeo de un Baskonia que, sin confianza, no las mete.

La cuarta etapa de Velimir Perasovic en el banquillo azulgrana, que comenzó hace un mes, sigue sin despegar, mientras trata de acoplar refuerzos de última hora. La defensa hizo agua en el primer tiempo (55-41) y la falta de centímetros por dentro la castigó el Bayern, con Oscar da Silva y Johannes Thiemann (29-24).

Aunque encajó mucho, el Baskonia respondió con cierto reparto de puntos que se fue atascando. Mientras, a los locales les faltaban armas por conectar, como un Duane Washington (23 puntos) que se vino arriba en el segundo cuarto, y continuó letal en el tercero. Los vascos reaccionaron tras tiempo muerto antes del descanso, pero no lo suficiente. Kenan Kamenjas y Kobi Simmons apretaron el marcador en la reanudación, aunque no entraban los triples.

Washington se encargó de ampliar la brecha en un inicio revuelto de último cuarto, con el Baskonia, a rachas entonces de DJ Stewart, demasiado lejos para tener fe en una victoria que no llega. Andreas Obst, el que faltaba, también sumó de tres, doblando los locales a los vascos en dianas desde esa distancia. Con A. J. Lawson dolorido para completar su mal partido, los de Perasovic siguieron la caída libre en una jornada que parecía la buena para sumar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYERN MÚNICH, 100 - KOSNER BASKONIA, 81. (55-41, al descanso).

--EQUIPOS.

BAYERN MÚNICH: Jokubaitis (4), Obst (6), Beauchamp (14), Thiemann (15) y Voigtmann (9) --quinteto inicial-- Lucic (3), Washington (23), Da Silva (8), Jessup (13), Jensen (2), Giffey (3).

KOSNER BASKONIA: Simmons (16), Lawson (8), Stewart (17), Kurucs (9) y Kamenjas (16) --quinteto inicial--; Baugh (-), Frisch (5), Smits, Duarte (7), Spagnolo (-), Joksimovic (3).

--PARCIALES: 29-24, 26-17, 21-24, 24-16.

--ÁRBITROS: Nedovic, Sukys y Porobic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: SAP Arena.