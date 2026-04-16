Archivo - Kobi Simmons, Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Baskonia termina la Euroliga con derrota

Los vascos salieron de su buena racha perdiendo en la visita al Partizán de la última jornada sin nada en juego

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baksonia perdió (91-79) este jueves contra el Partizán en la última jornada de la Fase Regular de la Euroliga, sin nada en juego el equipo español más allá de mantener la buena racha actual, que tratará de mostrar en el desenlace de la Liga Endesa.

Los de Paolo Galbiati cedieron en Belgrado en un duelo por la parte baja de la tabla ante un rival también en buen momento, rearmado como equipo por Joan Peñarroya. De menos a más, Carlik Jones (20 de valoración) junto a Tonye Jekiri dejaron en la capital serbia el último asalto para ambos equipos en Europa.

Los de Vitoria fueron algún paso por detrás en defensa y acierto, sin un buen porcentaje de triple y echando de menos a hombres importantes como el generador de juego Trent Forrest. Después de ocho victorias seguidas, el Baskonia cedió en Belgrado, aunque el momento importante empieza ahora, en busca de los 'playoffs' de la Liga Endesa, como vigente campeón de la Copa del Rey.

El problema del triple fue desde el primer cuarto en los visitantes, un 3-11 pese al cual respondieron a un inicio de intercambio (26-20). Mamadi Diakité encabezó el arranque visitante, pero el Partizán dejó una versión más coral, reparto de puntos que sirvió el buen ritmo que impuso Nick Calathes.

Saliendo del banquillo, la aportación de Tonye Jekiri también ayudó al dominio serbio (35-27). Un pequeño toma y daca de triples minimizó la renta local al descanso, pero el intercambio se antojaba insuficiente para los de Galbiati. El Baskonia, que sumó buenas acciones de Eugene Omoruyi, no se impuso en defensa y no tuvo paciencia para crear, ofuscado con la línea de tres.

Camino al último cuarto, el Partizán puso la máxima de diferencia (61-50), con el rebote también del lado serbio. Sin acierto, el Baskonia tiró la toalla, lastrado por la rápida acumulación de faltas y las pérdidas después. A cuatro del final, los locales, con Carlik Jones irrumpiendo, volvieron a los once de renta y los de vascos perdieron con justicia el último paseo del curso por Europa.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARTIZÁN, 91 - KOSNER BASKONIA, 79. (44-39, al descanso).

--EQUIPOS.

PARTIZÁN BELGRADO: Jones (13), Milton (9), Nakic (2), Bonga (4) y Fernando (9) --quinteto inicial-- Jekiri (16), Lakic (3), Osetkowski (8), Calathes (6), Brown (13), Pokusevski (8), Radanov (-).

KOSNER BASKONIA: Villar (2), Forrest (9), Radzevicius (4), Kurucs (3) y Omoruyi (5) --quinteto inicial--; Diakite (20), Spagnolo (2), Frisch (4), Luwawu-Cabarrot (13), Howard (6), Simmons (11).

--PARCIALES: 26-20, 18-19, 22-20, 25-20.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Sukys y Balak. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Belgrado Arena.