Baskonia trabaja un debut con victoria ante Zalgiris

Actualizado 12/10/2018 21:12:12 CET

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kirolbet Baskonia se impuso este viernes a domicilio (79-87) al Zalgiris Kaunas como estreno de la Euroliga, un trabajado triunfo que fue rebajando la intensidad lituana para comenzar con buen pie el largo camino con destino a 'su' Final Four de Vitoria.

Los de Pedro Martínez abrieron brecha tras el descanso y de cara a un último cuarto cómodo a pesar de la entrega algo ya a la desesperada del equipo de Sarunas Jasikevicius. Jayson Granger dio un paso adelante en el segundo tiempo para ser líder (15 puntos) de un Baskonia en el que destacaron también Vincent Poirier y Shengelia.

Después del tercer puesto del año pasado, los lituanos no serán sorpresa ahora, como no lo fue la intensidad vivida en el Zalgirio Arena. El cuadro vasco peleó por alcanzar ese ritmo y marchar incluso por delante al descanso (39-42). El 'pick and roll' y la penetración de Wolters fue lo más dañino para los visitantes.

Sin embargo, la rotación de Pedro Martínez fue complicando a un Zalgiris con más pérdidas en el segundo cuarto y por detrás en la pelea por el rebote y el acierto de tres. Diop y Poirier camparon con fuerza en el interior y el repertorio de tiradores, sin un director claro, puso a prueba la fortaleza lituana.

Granger se pidió ese rol de jefe y Baskonia apretó en defensa para dejar atrás a los lituanos (53-64). Shengelia terminó de entrar en la pelea y los de Vitoria sofocaron el bullicio de un Zalgiris que aún creyó en la victoria en los últimos minutos pero que no tuvo presencia ofensiva como para cambiar el guion azulgrana.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ZALGIRIS KAUNAS, 79 - KIROLBET BASKONIA, 87.

--EQUIPOS.

ZALGIRIS KAUNAS: Walkup (-), Wolters (19), Ulanovas (9), Jankunas (6) y Davies (6) --cinco inicial--; Westermann (6), Birutis (7), Milaknis (12), White (7), Grigonis (7).

KIROLBET BASKONIA: Granger (15), Janning (11), Shields (14), Shengelia (12) y Diop (5) --cinco inicial--; Huertas (11), Hilliard (7), Vildoza (-), Poirier (8), Garino (2), Voigtmann (-).

--PARCIALES: 24-22, 15-20, 14-21, 26-24.

--ÁRBITROS: Belosevic (SER), Koromilas (GRE) y Nedovic (SLO). Eliminado por faltas personales Garino en Baskonia.

--PABELLÓN: Zalgirio Arena, 15.107 espectadores.