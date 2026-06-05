El Bàsquet Girona despide a Guillem Ferrando y el Hiopos Lleida ata a James Batemon hasta 2028

Archivo - James Batemon, del Hiopos Lleida, y Pep Busquets, del Bàsquet Girona, durante un partido de la Liga Endesa disputado en el Pavelló Fontajau de Girona - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Bàsquet Girona ha anunciado este viernes la salida del base valenciano Guillem Ferrando, mientras que el Hiopos Lleida ha asegurado la continuidad de uno de los referentes de su proyecto, el escolta estadounidense James Batemon, que ha renovado su contrato hasta junio de 2028.

Por un lado, el conjunto de Girona confirmó que Ferrando no continuará en la plantilla la próxima temporada después de dos cursos en el club. El director de juego ha disputado un total de 48 partidos de Liga Endesa con la camiseta del Bàsquet Girona.

La entidad catalana agradeció al jugador su aportación durante esta etapa. "Queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su compromiso, su entrega y su profesionalidad a lo largo de las dos temporadas en las que ha formado parte del proyecto", señaló el club en un comunicado.

Por otro lado, el Hiopos Lleida anunció la renovación de James Batemon por dos temporadas más, un acuerdo que vinculará al jugador norteamericano con la entidad leridana hasta 2028.

Batemon llegó al club en febrero de 2025 y se ha convertido en una de las grandes referencias del equipo, siendo además uno de los protagonistas de la permanencia conseguida esta temporada en la Liga Endesa. Entre sus momentos más destacados figura el triple decisivo anotado ante el Dreamland Gran Canaria (75-72), una victoria que certificó matemáticamente la continuidad del conjunto bordeus en la máxima categoría.

En la temporada 2025-26, el escolta estadounidense disputó los 32 partidos de Liga Endesa con una media de 15,3 puntos, 2,8 asistencias, 2,2 rebotes y 14,2 de valoración por encuentro, además de firmar un 87,9 por ciento de acierto en tiros libres.

Desde su llegada al baloncesto español, Batemon acumula ya 46 encuentros en la Liga Endesa y ha firmado actuaciones destacadas como los 33 puntos anotados frente al BAXI Manresa el pasado mes de febrero, consolidándose como una de las piezas fundamentales del proyecto deportivo del Hiopos Lleida.