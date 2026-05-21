El BAXI Ferrol ficha a Iva Belosevic para la próxima temporada

Archivo - Iva Belosevic (#3), durante su etapa en UT Rio Grande Valley Vaqueros. - Europa Press/Contacto/Ivy Ceballo - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El BAXI Ferrol ha anunciado este jueves la incorporación para el próximo curso de la alero croata Iva Belosevic, de 28 años y 1,87 metros de altura, que llega al equipo gallego procedente del SBS Ostrava y que además jugó en UT Rio Grande Valley Vaqueros de 2019 a 2022.

Nacida el 23 de julio de 1997 en Zagreb (Croacia), Belosevic "destaca por su intensidad competitiva, su capacidad física y su experiencia internacional, características que le permitirán aportar solidez y versatilidad", según indicó el BAXI Ferrol en su página web.

"La nueva jugadora del BAXI Ferrol ya conoce el ambiente de A Malata, pabellón en el que disputó esta misma temporada como visitante durante la Eurocup Femenina defendiendo los colores del SBS Ostrava. Ahora volverá a Ferrol para hacerlo como local y formar parte del Inferno de Punta Arnela", añadió la entidad ferrolana en su comunicado oficial.

En esa nota de prensa, el BAXI Ferrol concluyó que con este fichaje "continúa sumando talento y ambición" para "un proyecto que buscará seguir compitiendo al más alto nivel" durante la Liga Femenina Endesa 2026-27.