El BAXI Manresa deja al Casademont Zaragoza en la brecha y el Río Breogán aprovecha la mala racha del Bàsquet Girona

Archivo - Ferran Bassas, en un partido con el BAXI Manresa. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El BAXI Manresa ha derrotado este sábado por un cómodo 101-83 al Casademont Zaragoza y el Río Breogán ha batido por otro amplio 95-76 al Bàsquet Girona, en partidos correspondientes a la jornada 32 de la Liga Endesa.

La tanda sabatina en esta Liga ACB 2025-26, reducida a dos partidos, empezó en Lugo y casi desde el inicio mostró la superioridad local. El 16-9 del primer cuarto dio paso a otro periodo fluido en ataque para un Breogán donde se repartió la responsabilidad anotadora. Y fruto de ello, la ventaja lucense al descanso (45-31) continuó creciendo después.

Por parte de los visitantes, Martinas Geben destacó con 16 puntos y 22 créditos de valoración, pero no evitó una derrota que dejó al Girona con balance de 13-19 en mitad de la tabla, Por su parte, el Breogán se situó con registro de 15-17 y conserva remotas opciones de meterse en los 'playoffs' por el título, pues dependería de múltiples empates.

Debajo de los lucenses en la tabla está el Manresa, ahora con balance de 14-18. Esa decimocuarta victoria cuajó en el tercer periodo por el despertar anotador de Retin Obasohan. En el cuarto acto, los manresanos no sufrieron y dieron una alegría a su afición en el Nou Congost. Por el contrario, el Zaragoza sigue al borde del descenso con balance de 9-22.