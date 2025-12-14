El BAXI Manresa se refuerza con el exterior estadounidense Eli Brooks - BAXI MANRESA

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escolta estadounidense Eli Brooks jugará en el BAXI Manresa hasta final de temporada, ha confirmado este domingo el club catalán, que cobre así una de las bajas en el juego exterior.

El 'combo' norteamericano, de 27 años, 1,85 metros y que también es capaz de jugar como base, llega procedente del líder de la liga alemana, el Gladiators Trier, con el que ha promediado 17,2 puntos, 2,6 rebotes y 6,2 asistencias por partido, lo que le ha situado como el sexto jugador más valorado de la BBL Bundesliga.

El de Sumter "es un buen conocedor del juego, capaz de jugar con inteligencia y hacer correr al equipo a un ritmo alto", señaló el BAXI Manresa, que desveló que el estadounidense se incorporará las próximas horas en la disciplina de Diego Ocampo.