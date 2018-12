Beirán, MVP de noviembre en la Liga Endesa

Publicado 27/11/2018 12:33:42 CET

El alero español Javier Beirán (Iberostar Tenerife) ha sido nombrado jugador más valioso de la Liga Endesa durante noviembre, mes en el que ha promediado 14,5 puntos, 6,75 rebotes, 3,5 asistencias y 21,25 créditos de valoración.

El balance de 2-2 cosechado por su equipo le permite cumplir el requisito mínimo (50% de victorias) para optar al premio del mes, si bien Jaime Fernández (Unicaja) se lo puso difícil hasta la última jornada y finalizó el mes con un promedio de 20 de valoración.

Durante estos cuatro partidos, Beirán firmó buenos porcentajes tantos en tiros de dos (75%), triples (40%) y tiros libres (80%). Su mejor actuación llegó durante la paliza que su equipo le endosó al Valencia Basket (100-66) en la jornada 9, duelo que el madrileño finalizó con 21 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 3 faltas recibidas y 32 de valoración.

"Es una alegría enorme tener ese reconocimiento a una constancia durante todo el mes. Al final solo son números, lo importante es que el equipo gane partidos y consigamos los objetivos. Gracias a todos los compañeros que me han ayudado. Sin ellos sería imposible", agradeció Beirán en declaraciones facilitadas por la ACB.

Además, explicó que ya ha olvidado la grave lesión de rodilla que sufrió hace casi dos años. "Me siento muy bien. Siempre se recuerda la lesión, pero yo ya no la tengo en mi cabeza. Trabajé muy duro para volver. Al hacerlo, sientes una enorme satisfacción, pero el camino no está totalmente terminado y necesitas un rodaje, coger confianza y seguir trabajando físicamente. Ahora me encuentro muy bien, tengo la confianza del equipo y del entrenador. Espero seguir así el resto de la temporada", deseó.