Beirán: "Se podría apostar más por el jugador español, soy partidario de poner más cupos"

El alero del Iberostar Tenerife Javier Beirán, galardonado este martes con el Premio Endesa, ha reconocido que "nunca había imaginado que podía ser el mejor español" de la ACB y ha subrayado que "se podría apostar más por el jugador español" en la máxima categoría, añadiendo que es "partidario de poner más cupos", pero también que a los jugadores nacionales no se les "regalen" las oportunidades.

"Nunca había imaginado que podía ser el mejor español de la ACB. Ya el año de mi lesión estaba entre los mejores, el año pasado me costó un poco más porque era la vuelta y ahora otra vez he vuelto a encontrarme muy bien. En una liga tan fuerte, ser el español más valorado es algo que me anima a seguir trabajando y me alegra mucho", valoró Beirán en una entrevista concedida a Europa Press.

A un día de cumplir los 32 años, el alero dijo que espera "no estar todavía en el mejor momento" de su carrera. "Todavía me veo margen de mejora cada año, incluso cada partido. Estoy bien físicamente y mentalmente la lesión me ayudó. Si volviera atrás la evitaría, pero en el fondo me ha venido muy bien para conocerme más, trabajar más y saber dónde tengo los límites. Puedo mantenerme a este nivel", garantizó.

Único jugador nacional en el 'Top 10' de los más valorados esta temporada en la ACB, Beirán pidió "más peso en la liga" para los españoles. "Yo llevo más de diez años en la liga y los aficionados se ven reflejados más en nosotros, que somos más cercanos a la afición. Los últimos éxitos de equipos como Real Madrid, Unicaja, nosotros a menor escala, se han basado en un bloque de jugadores españoles. Necesitamos que más españoles destaquen y también que no nos lo regalen, que trabajemos duro y no nos volvamos locos y querer llegar a ACB con 18 años. Hay un proceso, a veces hay que pasar por otras ligas y trabajar mucho", reflexionó.

En este sentido, recordó que "la cantera española, por lo que se ve muchos veranos, sigue siendo buena", conquistando melladas en los torneo internacionales de categorías inferiores. "En las 'ventanas' FIBA nos llamaban la selección B, o C, y nos hemos clasificado para el Mundial sin los 15 mejores jugadores españoles", reivindicó, aclarando que "los extranjeros buenos no hacen ningún daño" en la ACB.

"ME GUSTARÍA JUGAR EN UN 'GRANDE', PERO NO ME VA LA VIDA EN ELLO"

"Al revés, suben el nivel y los queremos a todos, pero a veces sí que se podría apostar más por el jugador español. A los entrenadores se les pide resultados y quizá les cueste apostar por jóvenes que pueden cometer errores. Soy partidario de poner algún cupo más, pero es complicado por la normativa europea. Viendo la cantidad de pasaportes exprés y jugadores nacionalizados que hay, que muchos lo han conseguido muy rápido y no por familia, a lo mejor sí intentaba cambiar las cosas. Sé que es complicado, pero los jugadores españoles tenemos que luchar por ello", animó.

En cuanto a su propio futuro, Beirán dijo sentirse "muy feliz" en el Iberostar Tenerife y también con "la importancia" que tiene dentro del equipo. "En mi carrera he podido estar varios años en los clubes donde he jugado y eso es importante para sentirme identificado. Me gustaría jugar en un equipo más grande y jugar la Euroliga, pero no es algo que desee como el sueño de mi vida ni me va la vida en ello", resaltó.

Preguntado por la selección española, a la que ayudó a sacar billete para China, el madrileño reconoció que ve "muy difícil ir al Mundial". "Sueño con estar en la lista, por los menos en los 15-20 jugadores que lleve el seleccionador a entrenar y ganarse un puesto. No jugué las 'ventanas' para ganarme un sitio en el Mundial, las jugué para representar a España y ponérselo difícil a Scariolo. Eso sigo intentando. Se hará el equipo más competitivo posible y ojalá yo esté entre ellos", deseó.

Por último, se refirió a la última jornada de la Liga Endesa, en la que su equipo se jugará el billete para el 'playoff' en campo del Montakit Fuenlabrada. "Después de la derrota en la 'Final Four' de la 'Champions', que nos dolió mucho, y de la racha de siete derrotas seguidas en la ACB, está bien llegar a la última jornada dependiendo de nosotros y contra un equipo que no se juega nada. Si hacemos bien la cosa estaremos en el 'playoff' y completaremos una temporada muy buena", resumió.