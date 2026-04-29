El Bilbao Basket remonta al PAOK para ser bicampeón de Europa

El Surne Bilbao Basket remonta al PAOK para ser bicampeón de Europa - FIBA

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Surne Bilbao Basket se proclamó campeón de la Copa FIBA Europa al superar (89-74) al PAOK este miércoles en Miribilla, segundo título continental de su historia y seguido, tras el logrado el año pasado también contra los griegos.

El PAOK se impuso por 79-73 en el primer partido de la final y, al descanso, seguía liderando la eliminatoria aunque perdía 43-41 en el partido de vuelta. Sin embargo, el Bilbao Basket aprovechó un sólido tercer periodo para tomar el control y pudo celebrar el título ante un estadio abarrotado.

El equipo de Jaume Ponsarnau remontó para dar otro título europeo al Bilbao Basket bajo el liderazgo de Darrun Hilliard, MVP con un promedio de 17,5 puntos y 3,5 asistencias en los dos partidos, incluyendo 16 puntos y 5 asistencias en el segundo encuentro.