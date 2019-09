Brizuela: "Ha sido un verano intenso, pero he entendido que esto es un negocio"

Publicado 18/09/2019 15:38:41 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escolta del Movistar Estudiantes Darío Brizuela reconoció haber vivido "un verano intenso" en el que comprendió que el baloncesto profesional "es un negocio" por la pugna que mantuvo su club para evitar su marcha al Valencia Basket acudiendo al derecho de tanteo y presentando una queja ante la ACB por la oferta 'taronja', aunque dejó claro que está "superbien y a gusto" para afrontar una campaña cuyo objetivo es que sea "más tranquila" que las últimas.

"Ha sido un verano un poco intenso, pero se ha acabado y eso es lo mejor de todo. En todo momento fui consciente de las dos posibles salidas y he entendido este verano que esto es un negocio y que soy un jugador profesional sujeto a unas normas de una liga profesional", apuntó Brizuela a los medios antes de la presentación de la temporada del equipo estudiantil.

El jugador colegial aclaró que tiene "la suerte de ser profesional" en lo que considera su "pasión" y que "en cuanto se supo" que jugaría en Estudiantes su "única preocupación" era que el club y el entrenador contasen con él. "Ha sido así y desde el primer día he estado superbien y ahora a trabajar y a tope", aseveró.

"Es mi noveno año aquí, si no cuento mal, y he jugado sólo aquí en ACB. Volver con gente que conozco está bien, me siento a gusto y sigo en mi zona de confort, que es algo que tiene su parte buena y su parte mala", prosiguió Brizuela.

El donostiarra ve "bien" la nueva temporada que se avecina. "Me gusta el grupo y estoy encantado con el entrenador. Estamos trabajando muy duro, pero esto empieza el viernes ante uno de los mejores de Europa (Baskonia) y en una de las canchas más complicadas, y luego viene un 'equipazo' como el Gran Canaria", apuntó. "La pretemporada es sólo para construir y no hay que empezar como el año pasado que empezamos mal en la Champions y eso luego arrastra", agregó.

Brizuela no quiso poner "un objetivo concreto" para la nueva campaña. "Fundamentalmente, estar tranquilos. Hay que empezar bien y no pasar apuros, y una vez que estemos en una posición estable, empezar a pensar en algo más. El objetivo es no descender y pasar una temporada más tranquila", admitió el canterano.

Preguntado por el éxito en China de la selección española, con la que jugó en la fase de clasificación, confesó que estaba "encantado", pero que él no se sentía "campeón". "Me siento partícipe de la clasificación, pero soy realista y son cosas diferentes. Estoy contento por ellos y por muchos a los que conozco de verdad", sentenció.