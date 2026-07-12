Brussino regresa al Casademont Zaragoza

Archivo - Nicolás Brussino - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alero argentino Nicolás Brussino se convirtió este domingo en nuevo jugador del Casademont Zaragoza, club al que regresa después de terminar una etapa de cinco años con el Dreamland Gran Canaria.

"Casademont Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con Nicolás Brussino (33 años, 2,05m) para que el alero internacional argentino vuelva a vestir la camiseta rojilla para las dos próximas temporadas", anunció el equipo maño en un comunicado.

El sábado, el 'Granca' había comunicado la salida de su jugador las últimas cinco temporadas. El argentino llegó a la isla precisamente desde Zaragoza y ahora emprende el camino de vuelta. El de Las Parejas formó parte del Zaragoza en dos temporadas para el recuerdo: la primera de ellas, la del tercer puesto en Liga Endesa solo frenada por la pandemia; y la segunda, la del histórico bronce en la Basketball Champions League en Nizhny Novgorod.

En su estancia en Gran Canaria, el argentino se asentó como un alero importante en Liga Endesa y conquistó el título de la Eurocup en 2023. El curso pasado, Brussino promedió 10,8 puntos, 3,6 rebotes, 2,2 asistencias y 11,8 de valoración en los 34 partidos que disputó en ACB, aunque no pudo evitar el descenso de los canarios.

Como internacional, Brussino formó parte de la selección argentina que conquistó la medalla de plata en el Mundial de 2019, además de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.