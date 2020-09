Calathes: "Ganar la Euroliga es lo principal"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base greco-estadounidense del Barça, Nick Calathes, se muestra feliz de su fichaje por el conjunto blaugrana y la llegada a una plantilla de la que el club "espera mucho" y cuyo objetivo "principal" debe ser ganar la Euroliga.

"Bien, me siento bien, estoy contento de entrenar con este equipo. Este es mi primer 'stage' de pretemporada para podernos conocer. Hicimos una cena para hacer equipo y estoy contento de estar con todos ellos", expresó Calathes en una entrevista a los medios oficiales del Barça publicada esta martes.

El internacional reconoció que, "como jugador", el Barça "es uno de los equipos 'top' donde quiere uno jugar en Europa" y que por eso no tuvo que "pensar demasiado" cuando le llamaron para fichar. "Me iba de Atenas donde he estado los últimos ocho años y era una nueva etapa y en una plantilla donde hay presión para triunfar. Creo que es una gran situación para mí", indicó.

"Para mí, ganar la Euroliga es lo principal, pero también ganar todos los títulos posibles. Sé que el club espera mucho de nosotros y lo más importante es ganar, el resto vendrá por sí solo", añadió, feliz también de estar a las órdenes de Sarunas Jasikevicius. "Hemos sido amigos durante mucho tiempo, pero ahora es diferente porque la relación es de entrenador-jugador y los dos nos respetamos", puntualizó.

Calathes subrayó que el equipo "se está adaptando" a las directrices del lituano y que necesitan "tiempo", y reconoció que el extécnico de Zalgiris "tiene la misma energía y pasión por el juego" como cuando era jugador. "Por eso, creo que es tan buen entrenador", remarcó.

El base, que ha tenido que cambiar su tradicional '33', en poder de Nikola Mirotic, por el '99', "el número preferido" de su hijo, todavía está por conocer en profundidad a sus nuevos compañeros. "Son mis primeros días y no puedo decir que tenga un amigo. He jugado contra todos ellos y necesito tiempo para poder conocerles. Son todos muy buenos y desde el primer día me han acogido muy bien. Hay diferentes personalidades y es divertido estar con ellos", sentenció.