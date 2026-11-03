Facundo Campazzo con el Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El base del Real Madrid Facundo Campazzo sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo, ha confirmado este martes el club blanco, y se perderá los próximos partidos, empezando por el de la Fase Regular de la Euroliga de este miércoles ante el Panathinaikos.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Facundo Campazzo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Pendiente de evolución", señaló la entidad madridista en un comunicado.

El argentino se lesionó durante el tercer cuarto del encuentro de Liga Endesa del pasado domingo que los de Pedro Martínez ganaron ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos (90-79).

Aunque el club no ha estimado periodo de baja, el jugador se perderá los próximos partidos del equipo y se unirá a la enfermería blanca, donde también se encuentran Usman Garuba, Gabriel Deck, Theo Maledon, Nick Smith Jr. y Mikael Jantunen.