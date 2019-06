Campazzo: "Tenemos el hambre ganador a mil"

Publicado 13/06/2019 13:20:14 CET

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El base argentino del Real Madrid, Facundo Campazzo, ha avisado de que tienen "el hambre ganador a mil" de cara a la final de la Liga Endesa, que iniciarán este sábado ante el Barça Lassa sin tener en cuenta la polémica final de Copa del Rey que "ya es historia" y conscientes de que su rival llega "en gran forma y con mucha confianza".

"La final de Copa es historia, ya pasó, aprendimos de los errores. Tanto los precedentes de la Copa como los de Supercopa o Euroliga son cosas que ya están olvidadas y ahora solo debemos tener en la cabeza intentar conseguir la Liga. Los partidos anteriores sirven porque nos conocemos más, sabemos cómo juegan y ellos saben cómo jugamos, pero solo tenemos que pensar en el partido del sábado, ahora mismo es el único que existe para nosotros, y después ir día a día", analizó Campazzo ante la prensa tras el entrenamiento del Real Madrid.

El base advirtió de que "al Barça se le ve que está en gran forma y con mucha confianza después de ganar una serie por 3-0". "Pero nosotros también hemos ganado dos series rápidas y jugando muy bien al baloncesto, haciendo un juego solidario e imponiendo nuestro AND. Hay que mantener esto", pidió, avisando de las ganas con las que afrontan esta final.

"Tenemos el hambre a mil. El hambre ganador de este equipo nunca acabó. Si bien no pudimos conseguir algunos objetivos que nos habíamos planteado esta temporada, las ganas de seguir peleando por cosas importantes y por títulos están, así que esta final no va a ser la excepción", garantizó.

Preguntado por la ausencia de títulos esta temporada en el equipo blanco, Campazzo subrayó que "siempre hay presión a la hora de jugar una final". "Está en nosotros que esa presión sea positiva o negativa. La vamos a tomar de la mejor manera, disfrutándola, porque no todos los días se juega una final, aunque parezca fácil" reflexionó.

En cuanto a Thomas Heurtel, su pareja de 'baile' en esta final, explicó que es mejor pensar en el juego colectivo. "Si nos metemos en partidos individuales es cuando vamos a tener problemas. Thomas es un jugador muy importante para ellos, es la cabeza de la serpiente, y debemos tener cuidado con él, pero también para que no aparezcan otros jugadores importantes para el Barça", dijo, seguro de que el cansancio no será una excusa. "Si aguantamos 80 partidos esta temporada, no creo que cinco vayan a ser una dificultad", finalizó.